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Selekcija „Sirovo“ 32. Festivala autorskog filma, koji će biti održan od 20. do 27. novembra, donosi šest filmova koji kombinuju tradicionalne filmske žanrove, od horora do fantastike, sa snažni autorskim pečatom. Među njima su i dva srpska filma: „Sapun“Momira Miloševića, koji će imati svetsku premijeru, i „Mraz“ Pavla Vučkovića, koji će se po prvi put prikazati u Srbiji na FAF-u.

U filmu „Sapun“ nevoljni službenik, zatečen u žalosnom ambijentu industrijske propasti, posećuje preostale fabrike koje treba da zatvori. Kako bi oprao savest, započinje potragu za nestalom rođakom, uz pomoć sedamnaestogodišnjakinje fiksirane na sapun. Momir Milošević, rođen 1989, opisuje film kao melanholični horor smešten u blisku budućnost, u kojoj postoji strepnja da se u tajanstvenoj fabrici u brdima pravi sapun od ljudi. Ovo mu je drugi dugometražni film posle horora „Otvorena“ iz 2016, a snimao se u južnoj Srbiji.

Foto: FAF promo

U filmu „Mraz“, povučena inspektorka Mirjana, koja živi samo za svoj posao, stiže u zabačeno srpsko selo da istraži nestanak devojke. Tamo otkriva da meštani kriju tajnu vezanu za fantastično biće iz narodnih predanja. Priča je inspirisana mitovima iz istočne Srbije, a film je nedavno učestvovao u glavnom takmičarskom programu Festivala u Sićesu (Španija), najvažnijem festivalu fantastike i žanrovskog filma na svetu. Autor filma Pavle Vučković je dva puta nagrađen u Kanu za kratke filmove „Trči, zeko, trči“ (2003) i „Minus“ (2007).

Foto: FAF promo

U „Kući na mesecu“ Nelsona Jeoa žive vila Čang Er i njen ljubavnik, veliki strelac Hou Ji, koji je gađao sunca. Kada Hou Ji nestane na zadatku da spase Sunce koje umire, Čang Er se zajedno sa astronautom sa Zemlje upućuje na tamnu stranu Meseca da potraži svog voljenog. „Kuća na mesecu“ je inspirisan kineskom mitologijom i legendi o 10 sunca, i prvi je singapurski „vuksija“ film, specifičan po kombinaciji ovog tradicionalnog kineskog žanra borilačkih veština i naučnom fantastikom. Film je svetsku premijeru imao u glavnom takmičarskom programu Lokarna, gde je reditelj 2023. osvojio Zlatnog leoparda za debi „Dreaming & Dying“.

Film „Hronovizor“ Kevina Vokera i Džeka Auena jedna je od senzacija ovogodišnje američke indie produkcije. Kroz priču o otkriću tzv. Hronovizora, okultnog uređaja koji može da fotografiše prošlost, film istražuje granice između istine i teorija zavere, u postupku koji kombinuje dokumentarni film, fikcija i konvencije filmskih žanrova. Film se oslanja na stvarnu priču benediktinskog monaha Pelegrina Ernetija, a gotovo sav istraživački materijal u filmu je autentičan. Snimljen je na zrnastoj 16-milimetarskoj traci, svetsku premijeru imao je na festivalu u Roterdamu, i osvojio je nagrade za najbolji film na festivalima u Žanžuu (Južna Koreja), Gvanahuatu (Meksiko), Bukureštu i Pančevu.

Foto: FAF promo

Besciljni život mladog, otuđenog kleptomana u filmu „Devojka noći“ Luke Marčetića neočekivano se zakomplikuje nakon što ukrade bicikl tvrdoglave devojke koja je navodno superheroina koja se bori protiv kriminala. Film je osvojio nagradu za najbolji film na Fantastic Festu, najvećem festivalu žanrovskog filma u SAD. Posle toga je na Festivalu slovenačkog filma u Portorožu osvojio nagradu za najbolji scenario, najbolju fotografiju, najbolju montažu i nagradu kritike FIPRESCIe. Marčetić je rođen u Zagrebu, a u Sloveniju se preselio u petnaestoj godini. Njegov film „Kod Hostara“ iz 2016. i dalje je najgledaniji igrani film u istoriji Slovenije.

Kadar iz filma Devojka noći Foto: FAF promo

U filmu „Vrsta“ Marion Le Korole, Margo, mlada lekarka koja stažira u najprestižnijoj hitnoj službi u zemlji, teško izlazi na kraj sa stalnim pritiskom. Kada se suoči sa sve većim brojem pacijenata svojih godina s neobičnim simptomima, i na njenom telu počinju da se javljaju uznemirujuće promene. Film je prikazan u programu Ponoćnih projekcija u Kanu.

Kadar iz filma Vrsta Foto: FAF promo

32. FAF

32. biće otvoren u petak, 20. novembra, u 19 časova, filmom „Fjord“ Kristijana Munđijua, ovogodišnjeg dobitnika Zlatne palme u Kanu, uz kratki film „Snevanje“ Dušana Makavejeva. Festival zatvara film „Oče naš“ Gorana Stankovića, kada će biti dodeljene i nagrade festivala (27. novembar).

Glavna festivalska lokacija biće mts Dvorana, a projekcije će se održavati i u Dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, Domu kulture “Studentski grad”, Art bioskopu Kolarac i CineGrand Rakovici. Deo programa biće prikazan i u Nišu, Čačku i Šapcu.

Foto: FAF promo

Pokrovitelj festivala je program Kreativna Evropa MEDIA, a partneri su Erste Banka, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Kraljevine Španije i Francuski institut u Srbiji.

Program 32. Festivala autorskog filma dostupan je na sajtu faf.rs.

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