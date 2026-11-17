Slušaj vest

Narodna skupština Republike Srbije dobija novi saziv, u kojem će prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima 25. oktobra osvojivši 2.354.417 glasova i 140 mandata, od ukupno 250 poslaničkih mesta.

Na opozicionim listama se nalaze mnoga imena iz sveta politike, koja su poznata javnosti već decenijama, a novi saziv parlamenta donosi i nove ljude koji nikada nisu bili u poslaničkim klupama. Među njima su glumci kojima je Studentski pokret poklonio poverenje, kao što su Tihomir Stanić, Dragan Gagi Jovanović i Bojan Dimitrijević, dok se na listi Ujedinjena Srbija nalaze Lidija Vukićević, koja je već bila narodni poslanik ispred Srpske radikalne stranke, zatim Branislav Lečić, koji takođe ima iskustva u politici kao deo nekadašnje vlasti i drugi.

Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Proslavljeni srpski pozorišni i televizijski glumac i producent Tihomir Stanić nalazi se na osmom mestu Studentske liste. Stanić je podržavao studentske proteste protiv korupcije od samog početka u novembru 2024. godine i javno se suprotstavio vlasti Aleksandra Vučića, postavši jedan od najistaknutijih predstavnika Studentske liste na parlamentarnim izborima, nakon kojih je ocenio da pobeda Studentske liste predstavlja "početak korenitih promena u društvu i kraj autokratskog sistema vlasti". U razgovoru za portal Nova.rs istakao je da je Vučić 14 godina vodio isključivo monolog bez ikakvog dijaloga sa neistomišljenicima, te da sada "žanje ono što je posejao“.

1/4 Vidi galeriju Tihomir Stanić - dolazak na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Foto: Ilija Ilić

Diplomirao je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dejana Mijača i stalni je član ansambla Pozorišta Ateljea 212 od 1987. godine. U karijeri dugačkoj više od 40 godina odigrao je više od 130 uloga na gotovo svim beogradskim pozorišnim scenama, kao i u pozorištima u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Vršcu, Banjaluci, Podgorici i Užicu. Njegovu karijeru je takođe obeležilo preko 130 uloga na filmu i televiziji. Bio je predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije od 1998. do 2000. godine, umetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci od 2005. do 2007. godine. Osnivač je producentskih kuća „Balkan film”, „Drina film” i „Tihomir Stanić Production” u okviru kojih producira igrane filmove, serije i pozorišne predstave od 2007. godine, stoji u opisu njegove biografije na sajtu studenti.org.rs.

Tihomir Stanić Foto: Nikola Andjic/Kurir

Pozorišni, televizijski i filmski glumac i pevač Gagi Jovanović je godinama jedan od najistaknutijih javnih kritičara režima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, aktivno učestvujući u građanskim i studentskim protestima. Nalazi se na 122. mestu Studentske liste, a u ranijim intervjuima za nedeljnik Radar i televiziju N1, oštro je kritikovao način na koji Aleksandar Vučić vodi državu, ističući da građani Srbije nisu ljudi bez razuma i da se protiv njega vodi kampanja zbog iznetih stavova.

Na protestnim skupovima često je nastupao pesmom i govorima u kojima je naglašavao da su promene neminovne, pozivajući okupljene na mir, solidarnost i istrajnost u borbi protiv korupcije i pritisaka vlasti.

Dragan Jovanović dolazi na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Foto: Ilija Ilić

Dragan Jovanović je glumu diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1990. godine u klasi Milenka Maričića. Od 1990. stalni je član JDP-a u Beogradu, gde je igrao i igra u predstavama ”Baal” (Tedi), ”Dozivanje ptica” (đavo), ”Pozorišne iluzije” (Adrast), ”Čikaške perverzije” (Barni), ”Bure baruta” (Sveta), ”Beogradska trilogija” (Kića), ”Molijer, još jedan život”. Bio je vokalista komičnog rok benda ”The Cuguars” koji je objavio dva albuma sa šaljivim pesmama. Dobitnik je nagrade Zlatno zvono koju dodeljuju deca Novog Sada i nagrade Zlatna povelja za ulogu Barnia u predstavi Čikaške perverzije, stoji na sajtu Studentske liste.

Oženjen je glumicom Brankom Pujić i imaju kćerku Anđelu, takođe glumicu.

Dragan Jovanović Foto: Marina Lopičić

3. Stefan Mladenović (1987)

Glumac Stefan Mladenović je stalni član ansambla Narodnog pozorišta u Nišu od novembra 2022. godine, i nalazi se na 93. mestu Studentske liste. Završio je Muzičku školu u Nišu i Gimnaziju "Svetozar Marković", a glumu je diplomirao na Fakultetu umetnosti u klasi profesora Irfana Mensura.

Ostvario je brojne uloge u pozorišnim predstavama, među kojima su Talimon u "Cigani lete u nebo", Aleksa Žunjić u "Sumnjivom licu", Gavrilo u "Na čistini", Nahum u "Violinisti na krovu", Froš u "Slepom mišu", Adrijan u "Buri", Ugo Tudeško u "Dundu Maroju" i Toni u "Kosi" u Ateljeu 212. U Pozorištu lutaka u Nišu igrao je u desetak predstava.

Stefan Mladenović Foto: printscreen/facebook/stefan.mladenovic.142

Na svom zvaničnom Fejsbuk profilu i u javnim nastupima redovno je delio objave podrške studentskim blokadama, građanskim protestima i ekološkim akcijama (poput kampanje "Stop Rio Tinto").

Pozorišni, televizijski i filmski glumac Bojan Dimitrijević nalazi se na 138. mestu Studentske liste. Tokom predizborne kampanje u oktobru 2026. godine, Dimitrijević je aktivno učestvovao u protestima i govorio ispred Republičke izborne komisije. Oštro je kritikovao Ministarstvo spoljnih poslova i vlast zbog nedovoljnog broja biračkih mesta u inostranstvu.

1/6 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević - dolazak na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Foto: Ilija Ilić

Bojan Dimitrijević je poznat široj javnosti po ulozi Pikca u kultnoj seriji ”Vratiće se rode”. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića i profesora Branislava Mićunovića. Od 2015. godine je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Iskreni je društveni aktivista koji je od samog početka jasno i beskompromisno podržao studente i njihove zahteve, stoji na sajtu Studentske liste.

Bojan Dimitrijević na Konstitutivnoj sednici novog saziva Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

Oženjen je poznatom glumicom Jelenom Stupljanin, koja je takođe isticala svoju podršku Studentskoj listi.

Lidija Vukićević je srpska televizijska i filmska glumica i političarka, najpoznatija po ulozi ulozi Violete Popadić u seriji "Bolji život". Počela je da glumi u filmovima 1985. godine, kada je dobila ulogu u "Žikinoj dinastiji", a poslednje role odigrala je u serijama "Igra sudbine" i "Dadilja sa sela".

Glumica se nalazi na devetom mestu liste "Ujedinjena Srbija", koja je na parlamentarnim izborima osvojila 38,98% glasova i izgubila vlast posle 14 godina. Prema podacima portala Otvoreni parlament, Lidija je od 2004. godine bila članica Srpske radikalne stranke i obavljala je funkciju narodne poslanice u periodu od 2007. do 2012. godine. Stranku je napustila u maju 2012. godine, nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora na kojima je Srpska napredna stranka došla na vlast. Nakon što se Vojislav Šešelj vratio iz Haga i ponovo preuzeo vođenje stranke, Vukićević se sredinom 2015. godine nakratko vratila među radikale.

Lidija Vukićević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica je pozvala na povratak u SRS sve one koje su, kako je rekla, prevarili predsednik i zamenik predsednika Srpske napredne stranke - nekadašnji funkcioneri SRS Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. klumica je u par navrata kritikovala političke "preletače", ali i direktno Aleksandra Vučića. Govoreći o javnim ličnostima koje menjaju stranke čiji su članovi, Lidija je napomenula da to rade isključivo "zbog dobiti".

"Kako je moguće da neko stav promeni preko noći? To govori o karakterima tih ljudi", rekla je ona za Politiku 2010. godine, prenosi Nova.rs.

Lidija je od 2013. godine bila na funkciji člana Saveta privrednog društva Prosvetni pregled, koje je u državnom vlasništvu. Godine 2020. godine našla se na listi SNS na izborima za Beograd, i aktivno učestvovala u kampanjama. Bivši predsednik Vučić joj je 2025. godine uručio vidovdanski orden za zasluge, a zvanično se u stranku učlanila 27. oktobra 2026. godine, dva dana nakon vanrednih parlamentarnih izbora.

Lidija Vukicević Foto: Kurir

Na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine, Jelena Đukić Milinković zauzela je visoko 11. mesto na izbornoj listi Ujedinjene Srbije, čime je obezbedila poslanički mandat u Skupštini Srbije. Glumu je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Mihaila Miše Janketića. Ostvarila je brojne pozorišne i televizijske uloge, a najširu popularnost stekla je ulogom Višnje u seriji "Igra sudbine".

Tokom kampanje u oktobru 2026. godine izjavila je da je odlučila da podrži Aleksandra Vučića zbog zabrinutosti za svoje dete i obrazovni sistem, kritikujući blokade škola i poručivši da je "đavo odneo šalu kada su počeli da manipulišu decom". Bila je u braku sa preminulim rediteljem, scenaristom i tragačem iz kviza "Potera" Miloradom Milinkovićem, sa kojim ima ćerku Divnu.

Jelena Đukić Milinković Foto: Printscreen/Instagram

Glumac i političar Aleksandar Lečić nalazi se na 15. mestu liste "Ujedinjena Srbija". Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu 1978. godine u klasi profesora Minje Dedića, i tokom karijere ostvario je više od 100 pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga. Karijeru je započeo ulogom Fikreta u filmu Gorana Markovića "Specijalno vaspitanje" (1977), a širu popularnost stekao je ulogom Crnog u kultnoj seriji "Sivi dom" (1984). Među najpoznatijim ulogama izdvajaju se lik Bajazita u Boju na Kosovu, Mustafe u Kusturičinom "Podzemlju", kao i uloge u ostvarenjima "Tri karte za Holivud", "Ni na nebu ni na zemlji", "Porodično blago", "Vratiće se rode" i "Montevideo". Stalni je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od početka osamdesetih godina.

Branislav Lečić optužen je za silovanje u martu 2021. godine nakon svedočenja glumice Danijele Štajnfeld, a Više javno tužilaštvo u Beogradu je u julu iste godine odbacilo prijavu ocenivši da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. U aprilu 2021. godine nekadašnja glumica Merima Isaković je u intervjuu za "Nedeljnik" optužila Lečića da ju je seksualno napastvovao 1978. godine, dok su studirali na Fakultetu dramskih umetnosti. Pojedine kolege, poput Mirjane Karanović i Anđele Jovanović, odbile su da igraju sa njim u predstavama i serijama.

Branislav Lečić Foto: Kurir Televizija

Pre prelaska na listu SNS-a, Lečić je decenijama bio jedan od simbola demokratske opozicije. Predvodio je demonstracije kod Terazijske česme 1991. godine, bio je ministar kulture i informisanja u vladama Zorana Đinđića i Zorana Živkovića (2001 - 2004), kao i potpredsednik Demokratske stranke, iz koje je isključen 2020. godine, nakon čega je kratko predvodio pokret Demokrate Srbije. Glumac je napravio veliki politički zaokret u martu 2025. godine, a zvanično ga je potvrdio u septembru 2026. godine, kada se našao na izbornoj listi tada vladajuće Srpske napredne stranke.

Pozorišni, televizijski i filmski glumac i političar Lepomir Ivković zauzeo je 21. mesto na listi Ujedinjena srbija. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Stalni je član Narodnog pozorišta od 1. septembra 1985. godine. Najpoznatiji je po ulogama u serijama "Policajac sa Petlovog brda", "Srećni ljudi" i "Budva na pjenu od mora" i dobitnik je priznanja "Zlatni beočug" (2018).

Lepomir Ivković Foto: Vlada Sporčić

Ivković je u kampanji SNS-a aktivan još od predsedničkih izbora 2017. godine. Od 2018. do 2022. bio je odbornik u Skupštini grada Beograda, a nakon izbora 2022. i 2023. godine izabran je za narodnog poslanika. U parlamentu je bio član Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Bonus video: