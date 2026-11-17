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Glumac Bojan Dimitrijević, kojeg je domaća publika zavolela kao Pikca u kultnoj seriji „Vratiće se rode“, našao se među kandidatima kojima je dodeljen mandat u novom sazivu Narodne skupštine Srbije. Dimitrijević je na parlamentarnim izborima bio 138. na listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju", koja je osvojila 140 poslaničkih mesta, pa će glumac koji je najveći deo karijere proveo na pozorišnim daskama sada imati priliku da se oproba i u politici.

Foto: Ilija Ilić

Njegovo ime privuklo je pažnju još tokom izborne kampanje, kada je na društvenim mrežama pokrenuta akcija pod nazivom "55,2%", sa željom da Studentska lista osvoji dovoljno glasova da i popularni Pikac dobije poslaničko mesto. Iako lista nije dostigla taj procenat, izborni rezultat bio je dovoljan da se Dimitrijević nađe među kandidatima kojima su dodeljeni mandati.

Bojan i njegova supruga, glumica Jelena Stupljanin, od početka su javno podržavali studentski pokret i njegove zahteve.

Ipak, iako ga publika prvenstveno povezuje sa jednom od najpopularnijih domaćih serija, Dimitrijevićeva biografija mnogo je bogatija od uloge koja mu je donela prepoznatljivost.

Uloga Pikca trebalo je da traje samo jedan dan

Foto: Printscreen/Facebook

Bojan Dimitrijević godinama je gradio karijeru u pozorištu, dok je televizijske projekte prihvatao znatno ređe. Kako je svojevremeno priznao, sebe je smatrao alternativnim umetnikom i nije imao naročitu želju da postane deo komercijalne televizijske produkcije.

Ipak, kada je dobio poziv za snimanje serije „Vratiće se rode“, nije mogao da pretpostavi da će mu upravo taj angažman doneti toliku popularnost.

Lik Pikca prvobitno je bio zamišljen kao mala, gotovo epizodna uloga. Dimitrijević je trebalo da snima svega jedan dan i pojavi se u jednoj sceni, ali se njegov nastup dopao reditelju Goranu Gajiću, producentima i kolegama. Usledile su nove scene, a Pikac je postepeno postao jedan od likova koje su gledaoci najbolje zapamtili.

Foto: Printscreen You Tube

- Bila mi je strana ta vrsta popularnosti. To je isprva trebao da bude samo jedan dan snimanja, imao sam samo jednu scenu - ispričao je glumac u intervjuu za hrvatski „Telegram“.

Njegov lik, čovek koji se bori sa zavisnošću od droge, izazivao je istovremeno smeh, sažaljenje i nelagodu, dok su pojedine Pikčeve replike nastavile da žive i godinama nakon završetka emitovanja serije. Međutim, popularnost nije donela Dimitrijeviću ono čemu se nadao.

„Nikada nisam hteo da budem poznat i slavan“

Iako je postao prepoznatljiv gotovo preko noći, Bojan je kasnije otvoreno govorio da mu slava nije bila cilj. Štaviše, uloga Pikca donela mu je i određene profesionalne probleme, jer su reditelji i producenti počeli da ga posmatraju gotovo isključivo kroz taj lik.

Pogledajte u galeriji njegovo današnje izdanje u Skupštini:

1/6 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević, glumac poznat po ulozi Pikca u seriji „Vratiće se rode“, kandidat Studentske liste za narodnog poslanika dolazi na konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije. Foto: Ilija Ilić

Umesto raznovrsnijih angažmana, dobijao je ponude da ponovo igra slične junake, što nije želeo da prihvati.

- Ja nikada nisam hteo da budem poznat i slavan, a to mi je donelo da budem prepoznat na ulici. Od tada na dalje sam dobio gomile ponuda za potpuno slične uloge od čega sam morao da se odbranim, jer to nije bio izazov na bilo koji način - rekao je Dimitrijević.

Posebno ga je iznenadilo što nakon velikog uspeha serije nije usledio očekivani niz novih angažmana. Naprotiv, kako je priznao, dve godine nije dobijao ponude za snimanje drugačijih uloga.

- Mislio sam eto barem ću sad imati mnogo više posla, ljudi su videli da umem da odigram nešto dobro i da će me više zvati - ispričao je glumac.

Kao dečak je krišom odlazio u pozorište zbog oca

Dimitrijevićeva ljubav prema glumi razvila se mnogo pre nego što je prvi put stao pred televizijske kamere. Odrastao je u Leskovcu, gde je njegov otac radio kao pozorišni glumac, ali su porodične okolnosti znatno uticale na njegov odnos prema teatru.

Bojan Dimitrijević i Jelena Stupljanin u seriji Radio Mileva Foto: Printscreen

Roditelji su mu se razveli dok je imao svega šest godina, a dečak tada nije mogao da razume zbog čega otac više ne živi sa njima. Razvod je doživeo kao napuštanje, pa je počeo sve češće da odlazi u pozorište, želeći da provodi vreme sa ocem.

- Moji roditelji su se rano rastali, ja sam imao nekih šest godina, i onda sam ja to doživio kao da je otac mene ostavio - prisetio se Bojan.

Pozorište je ubrzo postalo njegov drugi dom. Posmatrao je probe, gledao predstave i upoznavao svaki kutak zgrade, od scene i garderoba do prostorija u kojima su se čuvali kostimi i rekvizita.

Koliko je bio vezan za to mesto govori i činjenica da je već sa 12 godina uspeo da napravi kopiju ključa pozorišta, kako bi mogao samostalno da dolazi čak i noću.

- Već sa dvanaest godina sam uspeo da iskopiram ključ i da sam dolazim noću u pozorište kad me niko ne gleda. Gledao sam predstave odozgo gde su reflektori - ispričao je glumac.

Godinama je u braku sa Jelenom Stupljanin

Foto: Damir Dervišagić

Pored uspešne karijere, Bojan Dimitrijević već godinama uživa u ljubavi sa koleginicom Jelenom Stupljanin, od koje je stariji pet godina.

Njih dvoje venčali su se daleko od očiju javnosti, a o privatnom životu retko govore u medijima. Iako se zajedno pojavljuju na javnim događajima i dele slična profesionalna interesovanja, svoj brak uglavnom nastoje da sačuvaju od medijske pažnje.

Jelena je takođe ostvarila brojne zapažene pozorišne, filmske i televizijske uloge, a supružnici su tokom prethodnog perioda zajednički podržavali studentske proteste.

Video: Tihomir Stanić u Narodnoj skupštini