Britanski glumac Robert Patinson biće novi tajni agent Džejms Bond u narednom nastavku tog filmskog serijala, preneli su pre dva dana svi svetski i domaći mediji. Na zvaničnoj Instagram stranici franšize "Džejms Bond" objavljen je kratak video-snimak na kojem Patinson, obučen u smoking, drži pištolj, a koji se završava rečima "Džejms Bond se vraća".

Robert Patinson Foto: Jaap Buitendijk/Amazon MGM Studios



- Zahvalan sam svima u studiju "Amazon MGM" što su verovali u mene. Reći da je ova uloga ostvarenje sna bilo bi premalo. Ne mogu biti više uzbuđen povodom ovog partnerstva i rada sa ovim fantastičnim timom - rekao je Patinson.

Izbor najpoznatijeg vampira na svetu i novog Betmena za ulogu Bonda nije oduševio fanove širom sveta, a ni kolege.

- Da nema iza sebe dva velika serijala, "Sumrak sagu" i pre svega "Betmena", kog trenutno igra, i da je nešto mlađi, Robert Patinson bi bio poželjan kandidat za ulogu. Ovo navodim na osnovu parametara koji su važili unazad šest decenija kada je Bonda birala porodica Brokoli, donedavno vlasnik idealne polovine franšize. Međutim, kada su pre dve godine Barbara Brokoli i Majkl Vilson, naslednici Alberta Brokolija, prodali svoj deo "Amazonu", pravila su se promenila i sada glumca koji tumači agenta 007 potvrđuje Džef Bezos. Imao je nekoliko mlađih i dugoročno boljih rešenja, pre svih Kaluma Tarnera, koji je mogao da se obaveže na 15 godina i pet filmova. Ali Bezos ima sve pare ovog sveta i ne razmišlja ekonomično i dugoročno kao raniji vlasnici i čuvari Bonda Brokolijevi, "Junajted artist" i "Metro Goldvajn Majer" - kaže za Kurir filmski i televizijski urednik Ivan Karl.

Foto: Predrag Mitić



On se plaši da novi Bond neće uspeti da nadmaši svoje najveće role.

- Robert Patinson je etabliran i skup glumac sa impresivnom karijerom i postoji realna opasnost da njegov minuli rad pojede ulogu. Nijedan od njegovih prethodnika nije bio ni blizu poznat u trenutku izbora kao on. Nimalo slučajno, jer je glavna zvezda tih filmova uvek bio lik Džejmsa Bonda, što je pružalo dovoljno prostora i vremena da se u rasponu od nekoliko filmova aktuelni glumac poistoveti i sraste sa ulogom. Patinson je prešao četrdesetu. Deluje da ciljaju trilogiju tokom narednih deset godina. To može da pogoduje priči koja bi se u startu tako postavila, pa da ne bude kao s Krejgom, gde je pet filmova s dramaturškim akrobacijama u poslednja dva nastavka prilično nespretno povezano u jedinstveni narativni tok - navodi Karl i zaključuje:

- Svaka generacija je imala svog Bonda, ja sam odrastao uz Timotija Daltona i Pirsa Brosnana. Moji roditelji uz Konerija i Mura. Patinson treba da pridobije deo generacije zed i generaciju alfa, među njima i moju decu.

Foto: Katarina Marčetić



Na društvenim mrežama povela se polemika o novom Bondu, a svoje mišljenje podelio je i reditelj Vladimir Tagić.

- Robert Patinson je solidan glumac i verovatno pristojan čovek, ali, nažalost, nikad u svojoj karijeri nije bio ni blizu toga da napravi nešto zaista izuzetno. Često je ostajao u senci svojih partnera ili partnerki, mada je pogrešno na glumu gledati kao međusobno takmičenje. Njemu uvek, u svakoj ulozi, fali harizme, fali uzbuđenja i neuhvatljivosti u očima. Toga nema. Poslednji u nizu primera je film "Crkni, ljubavi" (Die My Love), gde je Dženifer Lorens fantastična, a Patinson bled. Bond filmovi nisu uvek zahtevali najbogatije glumačke talente, ali su zahtevali harizmu, koju je svaki od Bondova imao, na svoj način. Izbor koji se vrteo po medijima poslednjih meseci nije bio genijalan, ali svakako je bilo boljih rešenja. Mada, bilo je i gorih. Najgore rešenje bi svakako bio Kalum Tarner, dok je jedno rešenje zaista moglo da bude posebno, a to je Džoš O'Konor, ako zanemarimo idiotske komentare o čovekovim ušima. O'Konor je jedini glumac u ponudi koji ima iks faktor - napisao je reditelj.

Foto: Profimedia



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