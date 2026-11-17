Glumac Dragan Gagi Jovanović danas je prvi put seo u poslaničku klupu Narodne skupštine Srbije, a na konstitutivnoj sednici 15. saziva parlamenta nije izostala ni podrška porodice. Među onima koji su ga ispratili ispred skupštinskog zdanja bio je njegov zet, proslavljeni bivši atletičar Mihail Dudaš, koji se takođe našao na Studentskoj listi, ali nije dobio poslanički mandat.

Dragan Gagi Jovanović na konstitutivnoj sednici novog saziva Skupština Srbije Foto: Nemanja Nikolić

Jovanović je na izbornoj listi „Studentska lista - Studenti pobeđuju“ zauzimao 122. mesto, dok se suprug njegove ćerke Anđele Jovanović nalazio na 178. poziciji. Kako je lista osvojila 140 poslaničkih mandata, Gagi je dobio priliku da započne političku karijeru, dok je Dudaš ostao među kandidatima koji nisu ušli u parlament.

Bivši desetobojac došao je ispred Doma Narodne skupštine kako bi podržao tasta, a zabeležio je i njegov ulazak u zgradu parlamenta. Glumac se pojavio elegantno obučen, spreman da nakon višedecenijske umetničke karijere preuzme potpuno drugačiju javnu ulogu.

Gagiju podršku pruža cela porodica

Foto: Instagram/mihaildudas

Jovanović je godinama u braku sa glumicom Brankom Pujić, sa kojom ima ćerku Anđelu, takođe uspešnu glumicu.

Anđela je udata za Mihaila Dudaša, nekadašnjeg reprezentativca Srbije u atletici, sa kojim ima sina Luku. Poznata porodica godinama je veoma povezana, a Mihailov dolazak ispred parlamenta bio je još jedan primer njihove međusobne podrške.

Inače, Gagi Jovanović je tokom jutra bio među okupljenima koji su dočekivali buduće poslanike Studentske liste. U svom prepoznatljivom duhovitom maniru pozdravio ih je rečima:

- Ajmo u školicu!

Njegova opaska izazvala je osmehe okupljenih, a budući poslanici potom su zajedno krenuli ka zgradi Narodne skupštine.

Brojne poznate ličnosti postale narodni poslanici

Pogledajte u galeriji dolazak poslanika u Skupštinu:

1/55 Vidi galeriju Dolazak poslanika u Skupštinu Foto: Ilija Ilić

Konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije održana je 17. novembra, a među novim poslanicima našao se veliki broj ličnosti iz sveta kulture, sporta i javnog života.

Pored Dragana Jovanovića, sa Studentske liste u poslaničke klupe ušli su glumci Tihomir Tika Stanić i Bojan Dimitrijević, poznat kao Pikac iz serije „Vratiće se rode“, kao i muzičar i advokat Feđa Dimović i proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga.

Među predstavnicima liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ nalaze se glumci Branislav Lečić i Lidija Vukićević, nekadašnji košarkaš Željko Rebrača i operska pevačica Nataša Tasić Knežević.

Novi saziv parlamenta konstituisan je nakon potvrđivanja poslaničkih mandata, a zakletvu su položila 244 narodna poslanika.

Video: Ilija Srdanović u skupštini