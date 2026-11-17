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Od 28. novembra do 1. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci: jedna međunarodna i tri evropske premijere japanskih filmova, naslovi sa festivala u San Sebastijanu, Berlinu, Veneciji i sa Sundancea, autori iz Japana, masterklasovi i Dani Japana.

Trinaesto izdanje Japansko-srpskog festivala filma (JSFF) biće održano od 28. novembra do 1. decembra 2026. godine u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Pod temom IN BETWEEN, festival tokom četiri dana povezuje savremenu japansku i srpsku kinematografiju kroz dugometražne i kratke filmove, animaciju, susrete sa autorima, masterklasove i kulturni program Dana Japana.

Ovogodišnja tema usmerena je na prostor između kultura, identiteta, generacija, tradicije i novih realnosti. Upravo u tom prostoru JSFF već trinaest godina gradi svoj identitet: ne predstavljajući Srbiju i Japan kao dve odvojene celine, već dovodeći njihove autore, filmove i

publiku u direktan dijalog.

PREMIJERE I NAGRAĐIVANI JAPANSKI FILMOVI

Jedan od centralnih aduta programa su jedna međunarodna i tri evropske premijere japanskih dugometražnih filmova, uz naslove koji tokom 2026. ulaze u najvažnije međunarodne festivalske tokove.

Festival otvara In My Father’s Room, rediteljski prvenac čuvene japanske književnice Mahe Harade. Film je prikazan u zvaničnoj selekciji Filmskog festivala u San Sebastijanu, gde je osvojio FIPRESCI nagradu međunarodne kritike i nagradu Ateneo Guipuzcoano. U glavnim ulogama su Yu Aoi, Issey Ogata, Eita Nagayama i Eri Watanabe. Film kroz odnos ćerke i pokojnog oca povezuje porodično sećanje, umetnost, ceremoniju čaja i japansku estetiku.

Drugačiji pogled na savremeni Japan donosi AnyMart, debitantski film Yusukea Iwasakija, crna komedija i društveni horor smešten u japansku prodavnicu. Film je premijerno prikazan u programu Berlinale Forum, gde je osvojio FIPRESCI nagradu, a potom i Gold Audience Award za najbolji azijski film na Fantasia International Film Festivalu. Glavnu ulogu igra Shota Sometani.

U selekciji je i Trophy, dugometražni prvenac Myung-ah Son, rediteljke treće generacije Zainichi Korejaca u Japanu, koja je prethodno radila kao asistentkinja reditelja na filmovima Miwe Nishikawe i Hirokazua Kore-ede. Film otvara pitanja pripadnosti, porodičnog nasleđa i života između japanske i korejske kulture.

Program donosi i psihološki triler Shadow Work Ryûheija Yoshina, misterioznu dramu Why Wait, Just Die Junichija Kanaija i No One Knows, dugometražni prvenac Daikija Kinoshite, nagrađen na festivalima u Miyakojimi i Richmondu.

Zajedničko ovim naslovima nije isti žanr, već trenutak u kojem njihovi autori i filmovi tek grade svoj međunarodni put. JSFF tako publici ne donosi samo već afirmisane festivalske naslove, već i autore koje međunarodna publika tek počinje da otkriva.

SRPSKI FILMOVI U ISTOM DIJALOGU

Japanskoj selekciji ravnopravno se pridružuje savremena srpska kinematografija. Do kraja dana, dugometražni igrani prvenac Jelene Maksimović, premijerno je prikazan u programu Orizzonti Filmskog festivala u Veneciji, a zatim osvojio nagradu za najbolji umetnički

doprinos na Tokyo International Film Festivalu. Dokumentarni film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića osvojio je World Cinema Grand Jury Prize: Documentary na Sundance Film Festivalu, dok program uključuje i filmove Oče naš Gorana Stankovića i 3 nedelje posle Miroslava Terzića. Dva zajednička takmičarska programa kratkog filma povezuju nove autore iz Srbije i Japana, dok

poseban segment čini selekcija savremene animacije.

MASTERKLASOVI: KAKO FILM NASTAJE I KAKO PRONALAZI PUT

U nedelju, 29. novembra, u Multimedijalnoj sali Jugoslovenske kinoteke biće održane dve fokusirane masterklas sesije. U 17.00, reditelj filma No One Knows Daiki Kinoshita govoriće na temu Independent Cinema in Contemporary Japan, o realnosti nezavisnog stvaralaštva u Japanu i načinima na koje se film razvija van velikih produkcionih sistema. Od 17.30, producentkinja, festivalska profesionalka i rediteljka Aki Takabatake održaće sesiju Between Cultures: My Journey from Film Festivals to Filmmaking. Njeno iskustvo obuhvata rad u festivalskom okruženju, distribuciji i produkciji, uključujući Toronto International Film Festival, Toronto Japanese Film Festival, Momo Films i međunarodne produkcije poput Pachinko. Njen put od organizacije i predstavljanja filmova do sopstvene režije daje masterklasu posebno važnu industrijsku perspektivu. Sesije su namenjene rediteljima, producentima, distributerima, studentima i svima koji žele da

razumeju ne samo kako se film pravi, već i kako nastaje profesionalni put koji do filma vodi.

DANI JAPANA U OKVIRU JSFF-A

Filmski program proširuje Dani Japana, u organizaciji Ambasade Japana u Beogradu. Program donosi kamishibai, tradicionalnu japansku umetnost pripovedanja uz ilustracije, predstavu „Restoran sa mnogo narudžbina“ prema delu Kenđija Mijazave, predavanja o japanskom jeziku, prostoru i kulturi, kao i ceremoniju čaja. Ovi sadržaji direktno se nadovezuju na temu IN BETWEEN, istražujući ono što postoji između izgovorenog i neizgovorenog, tradicije i savremenosti, praznine i forme.

IN BETWEEN

Od osnivanja 2014. godine, JSFF gradi format u kojem japanska i srpska kinematografija nisu samo deo istog programa, već aktivno ulaze u odnos. Ovogodišnje izdanje okuplja premijerne filmove, autore na početku međunarodnog puta, afirmisane festivalske naslove, kratki film, animaciju, profesionalne susrete i japansku kulturu. IN BETWEEN zato nije samo tema festivala, već mesto njegovog nastanka: između dve kinematografije, između filma i publike, između poznatih autora i onih koje tek treba otkriti. 13. Japansko-srpski festival filma održava se od 28. novembra do 1. decembra 2026. godine u Jugoslovenskoj kinoteci, Uzun Mirkova 1, Beograd. Festival organizuje Udruženje za razvoj umetnosti i kulture CULTCRAVE, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.