Nikola Rakočević dobitnik Nagrade "Miloš Žutić" za 2025. godinu
Nagrada “Miloš Žutić” (za 2025), godišnja nagrada koju Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje, dodeljena Nikoli Rakočeviću za ulogu Đorđa Džandara u predstavi “Sveti Georgije ubiva aždahu” po tekstu Dušana Kovačevića, u režiji Milana Neškovića i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Žiri u sastavu: Maša Dakić (predsednica), Ivan Vanja Alač, Miodrag Dragičević, Jug Đorđević i Milan Marić odluku je doneo jednoglasno.
U konkurenciji za nagradu učestvovala su glumačka ostvarenja u predstavama premijerno izvedenim u periodu od 1. jula 2024. do 30. juna 2025. godine.
Nagrada “Miloš Žutić” ustanovljena je 1994. godine. Sastoji se od plakete sa likom Miloša Žutića, rad akademskog vajara Zvonka Novakovića, unikatne diplome na pergamentu, rad akademskog slikara i scenografa Geroslava Zarića i novčanog iznosa.
Datum uručenja Nagrade biće određen naknadno.