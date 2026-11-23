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Domaća premijera filma “3 nedelje posle” Miroslava Terzića održana je u nedelju, 22. novembra, pred rasprodatom Velikom salom mts Dvorane, u okviru 32. Festivala autorskog filma.

Publika je dugim aplauzom i stajaćim ovacijama ispratila snažnu i emotivnu priču o vršnjačkom nasilju, ćutanju i odgovornosti društva.

Nakon beogradske premijere, film stiže i u druge gradove. U ponedeljak, 23. novembra, publika u Kragujevcu (Cineplexx) moći će da pogleda film u bioskopu Cineplexx BIG u 19 časova, uz poklon i druženje sa ekipom pre projekcije. Istog dana, ekipa filma dolazi i u Niš, gde je projekcija zakazana za 20 časova u bioskopu Cine Grand Delta Planet (poklon i druženje nakon projekcije). Novosadska publika film će moći da pogleda u petak, 27. novembra, u 20 časova, u bioskopu Arena Cineplex.

1/8 Vidi galeriju Beogradska premijera filma "3 nedelje posle" Foto: Tanja Drobnjak, Sofija Milinković

Inspirisan stvarnim događajima, film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Putovanje, zamišljeno kao predah od svakodnevice, postaje suočavanje sa pitanjima odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice.

Uoči premijere, glumac i producent filma Branislav Trifunović podsetio je da je rad na filmu počeo razgovorima sa Draganom Janković, majkom Alekse Jankovića iz Niša, čija je smrt nakon dugotrajnog vršnjačkog nasilja bila jedan od povoda za bavljenje ovom temom.

„Voleo bih da živimo u društvu koje bi ovu temu prepoznalo kao goruću i u kojem bi se o njoj sistematski razgovaralo, umesto da mi, kao filmski autori, stalno ukazujemo na isti problem. Naša želja je da film bude platforma za razgovor - da ljudi nakon projekcije razgovaraju sa svojom decom i da se o nasilju počne razmišljati sistemski”, rekao je Trifunović.

Kadar iz filma "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

Reditelj Miroslav Terzić istakao je da je rad na filmu promenio sve koji su u njemu učestvovali, kao i da je zajednički cilj ekipe bio da pokrene razgovor i podstakne publiku da preispita sopstvenu odgovornost. „Želeli smo da se svako ko pogleda film oseti pomalo prozvanim. Nismo hteli da publici ponudimo jednostavan izlaz, već da je suočimo sa problemom i podstaknemo da reaguje. Ako uspemo da pokrenemo ljude da razgovaraju sa decom i da ne okreću glavu kada vide nasilje, napravili smo važan korak”, rekao je Terzić.

Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz Tihanu Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića. Scenario potpisuje Vladimir Arsenijević, a koscenaristi su Miroslav Terzić i Bojan Vuletić. Film je producirala beogradska kuća This and That Productions, a u bioskope širom Srbije stiže 26. novembra, u distribuciji MegaCom Filma.

„3 nedelje posle” do sada je osvojio niz međunarodnih i regionalnih priznanja. Jovan Ginić nagrađen je priznanjem El Gouna Star za najboljeg glumca na festivalu u Egiptu, dok je Miroslav Terzić dobio nagradu za režiju na festivalu KineNova u Skoplju i Zlatnu arenu za režiju na Pulskom filmskom festivalu. Film je u Puli nagrađen i Zlatnim arenama za scenario Vladimira Arsenijevića i montažu Marka Ferkovića, dok je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film.

Kadar iz filma "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

Uoči domaće premijere filma, produkcijska kuća This and That Productions i Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenule su kampanju REAGUJ, koja skreće pažnju na ulogu posmatrača u situacijama vršnjačkog nasilja i poziva mlade da ne okreću glavu, već da pruže podršku onima koji ga trpe.

This and That Productions ove godine na 32. Festivalu autorskog filma predstavlja četiri ostvarenja: dugometražne filmove „3 nedelje posle” Miroslava Terzića, „Oče naš” Gorana Stankovića i „Balkanika” Nikole Sorčinelija, kao i kratkometražni film „Imaginarni brojevi” Jelice Jerinić.

„Za nas u This and That Productions veliki je uspeh što su sva četiri filma koja ove godine predstavljamo na FAF-u imala svetske premijere na festivalima A kategorije - u Berlinu, Veneciji, Torontu i Karlovim Varima. FAF je danas postao više od festivala. To je prostor u kojem autori mogu slobodno da govore kroz svoje filmove, a publika ima priliku da ih vidi i da o njima razgovara. Zahvalna sam što je FAF stao iza sva četiri filma i dao im vidljivost koja mnogo znači za njihov dalji bioskopski život,” istakla je Snežana van Houwelingen iz produkcijske kuće This and That Productions.

Film „3 nedelje posle“ stiže u bioskope širom Srbije od 26. novembra, u distribuciji MegaCom Filma.

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