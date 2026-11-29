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Na današnji dan rođen je Stevan Sremac, jedan od najznačajnijih pisaca srpske humorističke proze, čija su dela "Ivkova slava", "Pop Ćira i pop Spira" i "Zona Zamfirova" ostavila dubok i neizbrisiv trag u našoj književnosti.

Stevan Sremac Foto: Wikipedija

Upravo po njegovom čuvenom romanu snimljen je istoimeni film "Zona Zamfirova", koji i danas važi za jedno od najvoljenijih i najgledanijih domaćih ostvarenja. Ipak, iza kulisa ovog filmskog hita dešavale su se brojne zanimljive situacije o kojima su glavni akteri progovorili tek godinama kasnije.

Vojin Ćetković, kome je pripala rola kujundžije Maneta, priznao je da se oko ove uloge prilično namučio, a jedan poseban zahtev reditelja Zdravka Šotre zadao mu je prave glavobolje. Glumac je morao da savlada tradicionalno narodno kolo, iako se ranije nikada nije bavio folklorom.

Pogledajte kultne kadrove iz filma Zona Zamfirova:

1/10 Vidi galeriju Film Zona Zamfirova Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/ Dailymotion

"Šotra je u scenariju napisao za Maneta: 'Vidi ovog, ovaj je pravi majstor kako igra'. Ja mu kažem: 'Dobro, Šotra, kako ću ja ovo da odglumim?', a on mi odgovara: 'Idi na folklor'. I tako sam svake večeri išao na časove, i to kod nekog badže koji mi je dodelio da vežbam komplikovano, starinsko kolo", prisetio se glumac.

Nakon deset dana napornih proba, Vojin je došao na set ubeđen da je spreman za kameru. Međutim, ubrzo se iznenadio kada je shvatio koliko je vremena bilo potrebno njegovim kolegama da pohvataju iste korake.

"Onda dođem posle 10 dana na snimanje i Šotra me pita: 'Jesi li uvežbao kolo?', a ja kažem: 'Jesam'. Zatim Nikoli Đuričku i ostalima objasni šta treba da rade, i oni za 15 sekundi odigraju ono što sam ja 10 dana vežbao. Kažem sebi: 'Nema veze, sada ću da pokidam'. I krene snimanje, i ja odigram", ispričao je Vojin u jednoj emisiji.

Pravi šok usledio je tek kada je poželeo da pogleda snimljeni materijal i uveri se kako je izgledao njegov rad. Ispostavilo se da ga je Šotra kadrirao samo do pojasa, pa se njegov rad nogu u kolu uopšte nije našao u kadru.

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović, Zona Zamfirova Foto: Printscreen

"Odem do Šotre i kažem mu: 'Daj mi da vidim kako sam odradio scenu'. On premota snimak i ja shvatim da me je snimao do grudi. Kažem mu: 'Jesi li lud? Svakog dana snimam 12 sati, nekada i više, a posle toga idem na folklor. Ne znam gde sam, budim se u pet ujutru, a ti mi ne snimiš noge'. Na to će: 'Ajde, bogati, videlo bi se da ne znaš, ovako se vidi da znaš'", dodao je glumac.

Katarina Radivojević dobila ulogu Zone umesto Slobode

Interesantna pozadina prati i sam odabir glumaca za glavne uloge. Sloboda Mićalović, danas jedna od najtraženijih domaćih glumica, u ovom filmu je odigrala lik Vaske, iako je bila na korak od toga da ponese naslovnu rolu. Premda se dugo pričalo da je važila za glavnog favorita za lik Zone, Zdravko Šotra je na kraju odlučio da tu ulogu dodeli Katarini Radivojević. Sloboda je kasnije otkrila da su presudnu reč u toj odluci imali upravo Vojin Ćetković i legendarni Dragan Nikolić.

"Kada je Šotra pitao: 'Katarina ili Sloboda, koja od njih dve da igra Zonu?', Gaga Nikolić i Vojin su tada presekli da to bude Katarina", ispričala je glumica.

Ipak, Sloboda nikada nije dovodila u pitanje ispravnost rediteljeve procene, uprkos tome što je u tom trenutku priželjkivala glavnu rolu.

Katarija Radivojević u filmu Zona Zamfirova Foto: Printscreen/ Facebook/ Kebata

"Duboko verujem u Šotrin izbor. Bila sam na drugoj godini Akademije i želela sam glavnu ulogu, ali tada nije bilo moje vreme", objasnila je Mićalovićeva.

Ljubav koja je planula na setu

Pored toga što im je lansirala karijere, "Zona Zamfirova" je zauvek promenila i privatne živote Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Upravo tokom snimanja ovog ostvarenja rodila se njihova ljubav, o kojoj su oboje otvoreno govorili u javnosti. Vojin se jednom prilikom prisetio trenutka kada je prvi put ugledao Slobodu, priznavši da je u samom startu uopšte nije doživljavao na romantičan način.

"Sećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko dana, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Video sam je kao nekog ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao po principu 'lepa je' ili slično", priznao je Vojin svojevremeno.

Sloboda Mićalović, Zona Zamfirova Foto: Printscreen

Emocije koje su se javile na snimanju "Zone Zamfirove" krunisane su brakom 12. maja 2008. godine u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, gde su im kumovi bili glumci Nikola Đuričko i Nataša Ninković. Dve godine kasnije postali su roditelji bliznakinja Mile i Vere, koje su godinama uspešno čuvali daleko od medijske pažnje.

Ipak, njihov dugogodišnji brak poslednjih meseci ponovo je pod lupom javnosti usled glasina o navodnom razvodu. Priče o krizi u odnosu krenule su nakon što su tokom leta odvojeno boravili na različitim destinacijama, a dodatno su ih podgrejale spekulacije u medijima da navodno više ne dele isti krov. Uprkos svemu, ni Sloboda ni Vojin do danas se nisu oglašavali kako bi potvrdili navode da je njihovoj ljubavi došao kraj.

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