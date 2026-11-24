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Petar Božović važi za jednog od najcenjenijih glumaca na domaćoj sceni, a tokom višedecenijske karijere ostvario je niz zapaženih uloga u kultnim filmovima i serijama. Publika ga pamti po ostvarenjima „Lepota poroka“, „Moj rođak sa sela“, „Braća po materi“, „Složna braća“, „Nož“, „Čekaj me, ja sigurno neću doći“ i mnogim drugim.

Iako je o privatnom životu retko govorio, glumac je u pojedinim intervjuima otvoreno pričao o teškim trenucima koji su obeležili njegovu prošlost. Sudbina mu nije bila naklonjena još u mladosti, kada je doživeo veliki emotivni gubitak od kojeg se, kako je sam priznao, nikada nije u potpunosti oporavio.

Petar Božović na Nacionalnom festivalu filma i televizije Foto: NAFFIT

Naime, njegova prva ljubav bila je devojka koju je upoznao još u gimnazijskim danima. Njihova veza nastavila se i tokom studija, ali je tragično prekinuta njenom preranom smrću. Božović je svojevremeno otkrio koliko ga je taj događaj pogodio i priznao da mu sećanje na nju ni decenijama kasnije ne bledi.

„Moja prva ljubav iz gimnazije, koja se nastavila na fakultetu, poginula je. Mira Pešić. Bila je divna devojka. Išla je paralelno u gimnaziju i baltsku školu. Bilo je strašno preživeti njenu smrt. Čak mi je i sećanje teško. Kasnije sam je često sanjao, pa i dan-danas... Kad se probudim, kao da je živa... Pa se čudim što je nema tu pored", ispričao je ranije Božović, prenosi „Story“.

Petar Božović Foto: Dado Đilas

Brak sa glumicom Marinom Koljubajevom

Prva supruga Petra Božovića bila je glumica Marina Koljubajeva, koja je važila za jednu od najlepših Beograđanki i zapaženo ime glumišta sedamdesetih godina prošlog veka.

Marina je rođena 1950. godine, a preminula je 2004. Studirala je na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu, u klasi Milenka Maričića. Širu pažnju publike privukla je u filmovima i serijama „Vaga za tačno merenje“, „Šta se zgodi kad se ljubav rodi“ i „Višnja na Tašmajdanu“, dok je prve glumačke korake napravila u dečjoj televizijskoj seriji „Neven“.

1/5 Vidi galeriju Marina Koljubajeva Foto: Printscreen/Youtube

Već tokom studija pokazivala je veliki talenat, a sa samo 23 godine dobijala je pozorišne uloge i nastupala u nekoliko predstava Ateljea 212. Mnogi su joj predviđali uspešnu glumačku karijeru.

Petar i Marina dobili su sina Draška, ali detalji njihovog zajedničkog života i braka nisu bili često tema u javnosti. Ipak, glumac je svojevremeno govorio o razlozima zbog kojih se njihov odnos završio razvodom, otkrivajući da su imali različite poglede na porodicu i roditeljstvo.

„Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu“, rekao je glumac svojevremeno.

Nekoliko godina nakon Marinine smrti, Božović je još jednom govorio o njihovom odnosu i teškim okolnostima koje su dovele do kraha braka. Tom prilikom osvrnuo se i na njenu glumačku karijeru, ali i na bolno neslaganje oko proširenja porodice.

„Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji 'Neven', koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo“, rekao je svojevremeno glumac za magazin „Story“.

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