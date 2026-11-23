Ko je zapravo bio Prota Vasa Živković koji je promenio sudbinu Mihajla Pupina? "Njegovo ime nikad neću zaboraviti"
- Prota Vasa Živković bio je sveštenik, profesor i pesnik koji je prepoznao Pupinov talenat i izborio mu stipendiju za školovanje.
- Zalagao se da Pupin ne bude isključen iz škole zbog političkih ispada i predložio mu nastavak obrazovanja u Pragu.
- Pupin ga je u autobiografiji nazvao savetnikom, prijateljem i zaštitnikom, a njihov susret 1883. godine opisao je sa mnogo emocija.
Serija „Pupin“, koja se vikendom prikazuje na Prvom programu RTS-a, pored životnog puta velikog naučnika približava publici i ljude koji su stajali uz njega dok je bio daroviti đak iz Idvora. Među njima posebno mesto zauzima prota Vasa Živković, kojeg tumači Slaviša Čurović - sveštenik, pesnik i profesor koji je pomagao Mihajlu Pupinu da nastavi školovanje i štitio ga kada mu je pretilo isključenje iz škole.
Strogi profesor iz televizijske priče bio je važna ličnost kulturnog i javnog života Pančeva. Pisao je poeziju, prevodio nemačke književnike, učestvovao u nacionalnom pokretu i podržavao obrazovanje mladih. Njegove stihove znaju i mnogi koji nikada nisu čuli njegovo ime: upravo je Živković autor pesme „Rado ide Srbin u vojnike“.
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Za Pupina je, međutim, bio mnogo više od uglednog profesora. U autobiografiji „Sa pašnjaka do naučenjaka“ ostavio mu je ličnu posvetu zahvalnosti:
„Njegovo ime nikad neću zaboraviti jer je ono draga muzika u mojim ušima zbog uspomena na divno prijateljstvo koje je on gajio prema meni.“
Prepoznao darovitog đaka i zauzeo se za njegovu stipendiju
Kada je iz Idvora došao na školovanje u Pančevo, Pupinu su za nastavak obrazovanja, osim znanja i upornosti, bili potrebni i novac i podrška. Njegova porodica nije mogla lako da podnese troškove školovanja, pa je pomoć ljudi koji su prepoznali njegovu nadarenost imala veliki značaj.
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Živković se među prvima založio za njega. Kao nastavnik u pančevačkoj Višoj realnoj školi upoznao je mladog Pupina, a 1870. godine zauzeo se pred odborom Srpske pravoslavne crkvene opštine da učenik dobije stipendiju.
Njihov odnos razvijao se u vreme političkih napetosti i borbe za nacionalna prava Srba u Austrougarskoj. Pupin je sa oduševljenjem pratio Svetozara Miletića, čiji su govori i ideje snažno uticali na njega. Svoje stavove pokazivao je i van škole, učestvujući u okupljanjima koja su ga dovodila u sukob sa vlastima.
Zbog politike mogao je da ostane bez škole
Tokom jedne Miletićeve posete Pupin se pridružio povorci sa bakljama. Učešće u političkim demonstracijama ugrozilo je njegov položaj u školi, a protiv isključenja zauzeli su se prota Vasa i profesor fizike Simon Kos.
Novi problem nastao je tokom prvomajske proslave 1872. godine, kada je došlo do sukoba između učenika koji su nosili srpsku i austrijsku zastavu. Živković je ponovo upotrebio svoj ugled da pomogne Pupinu i omogući mu da završi školsku godinu.
Ipak, intervencije nisu mogle trajno da reše problem. Nastavak obrazovanja u drugom gradu postajao je razumniji izbor, a prota Vasa predložio je Prag. Razgovarao je sa Pupinovim roditeljima i založio se da crkvena opština finansijski podrži njegov odlazak.
Pupin je u avgustu 1872. godine podneo molbu za stipendiju, a u oktobru krenuo na put. Živković mu je obezbedio i pisma preporuke za češke političke i intelektualne prvake Františeka Palackog i Františeka Rigera. Uz finansijsku pomoć, mladić je tako dobio i mogućnost da se u nepoznatoj sredini obrati ljudima od ugleda.
Povratak iz Amerike i susret koji je Pupin opisao u knjizi
Koliko je prota Vasa ostao važan u Pupinovom životu pokazuje i prostor koji mu je posvetio u autobiografiji. U istraživanjima njihovog odnosa navodi se da se Živković u knjizi „Sa pašnjaka do naučenjaka“ pominje čak 14 puta.
Posebno mesto zauzima njihov susret 1883. godine, kada se Pupin, posle devet godina provedenih u Americi, vratio u Pančevo. Živković ga je dočekao sa suzama u očima, još noseći osećaj da je svojim savetima posredno doprineo njegovom odlasku u daleki svet.,
Za nekadašnjeg profesora razgovor o Pupinovom životu u Americi imao je veću vrednost od svečane večere koju je priredio u njegovu čast. Za Pupina je taj susret bio povratak čoveku koji ga je podržavao u godinama kada je njegov dalji put bio neizvestan.
„On je bio moj savetnik i prijatelj, zaštitnik iz doba moga detinjstva“, zapisao je naučnik.
Na kraju razgovora prota je zamolio Pupina da pozdravi majku i prenese joj poruku:
„Recite majci da sam srećan što je na mene pala sva odgovornost za to što ste otišli u daleku Ameriku.“
Ko je bio čovek kojem je Pupin toliko verovao
Vasilije Živković rođen je 31. januara 1819. godine u Pančevu, u svešteničkoj porodici. Školovao se u rodnom gradu, Sremskim Karlovcima i Segedinu, a pravo je studirao u Pešti i Požunu, današnjoj Bratislavi. Potom je završio bogosloviju u Vršcu i posvetio se svešteničkom pozivu.
U Enciklopediji Srpskog narodnog pozorišta zabeleženo je da je paroh u Pančevu postao 1846, a prota 1868. godine. Uz crkvenu službu bavio se nastavom i kulturnim radom, podržavao razvoj pozorišnog života i učestvovao u javnim poslovima svoje sredine.
Pripadao je krugu obrazovanih Srba koji su očuvanje jezika, književnost i školstvo smatrali važnim delom nacionalne borbe. Od 1869. godine bio je u redovima Srpske narodne slobodoumne stranke, povezane sa Svetozarom Miletićem.
Pupin nije bio jedini njegov učenik koji će kasnije steći veliki ugled. Kod Živkovića je učio i Uroš Predić, koji je naslikao njegov portret i tako sačuvao lik nekadašnjeg profesora.
Stihovi su mu postali poznatiji od imena
Živković je pisao ljubavnu i rodoljubivu poeziju, a njegova „Graničarska pesma“ ostala je poznata po početnom stihu „Rado ide Srbin u vojnike“. Među njegovim delima su i „Ljubopevac“, „Moji jadi“ i „Kosovo“, dok su njegovi stihovi poslužili i kao osnova za pesmu „Or’o klikće sa visine“, vezanu za Miletićev pokret.
Poznavao je nemački jezik i prevodio Getea i Šilera, čiji se uticaj prepoznavao i u njegovom stvaralaštvu. Pesme su mu dobijale muzičke obrade, izvođene su na sceni i širile se među publikom. Tako je deo njegovog književnog rada nastavio da živi i izvan pesničkih zbirki.
Preminuo je 25. juna 1891. godine u Pančevu. Iza njega su ostali stihovi, kulturni rad i svedočanstva učenika kojima je pomagao, među kojima Pupinove reči imaju posebno mesto.
Čurović kao prota Vasa, Čučilović kao Miletić
U seriji „Pupin“ Živković je predstavljen kao zahtevan profesor koji od učenika mnogo očekuje, ali ume i da stane uz njega kada mu je pomoć najpotrebnija. Njegov lik tumači Slaviša Čurović, dok Svetozara Miletića igra Milan Čučilović. Kroz ova dva lika prikazani su različiti uticaji na mladog Pupina: podrška u obrazovanju i političke ideje koje su budile njegov bunt.
Serija je nastala u saradnji Radio-televizije Srbije i produkcijske kuće „Mali Budo“, a režiju potpisuje Danilo Bećković. Na scenariju su, pored njega, radili Dušan Bulić, Ivan Jovanović, Grgur Strujić i Filip Vujošević.
Video: Zadužbina Mihajla Puina u Idvoru
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