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Beogradsko dramsko pozorište biće od 1. do 7. decembra 2026. osmi put domaćin festivala RUTA (Regionalna unija teatara), koji okuplja pozorišne umetnike i produkcije iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ovogodišnji beogradski program obuhvata šest predstava u glavnom programu, pet monodrama u programu MONORUTA i dva masterklasa. Festival će 1. decembra na Velikoj sceni „Olivera i Rade Marković“ otvoriti premijera nove predstave Beogradskog dramskog pozorišta "Kus petlić".

GLAVNI PROGRAM

KUS PETLIĆ — Beogradsko dramsko pozorište, Srbija

1. decembar, 19.30 | Velika scena „Olivera i Rade Marković“

Autor: Aleksandar Popović. Režija: Radmila Vojvodić. Scenografija: Aleksandar Denić. Kostimografija: Maria Marković Milojev. Muzika: Nina Perović. Scenski govor: Dijana Marojević.

Igraju: Iva Ilinčić, Bojana Stojković, Vukašin Jovanović, Amar Ćorović, Aleksandar Jovanović i Ivan Zablaćanski.

Premijerna postavka Popovićeve farse govori o palanci u kojoj se sve vrti oko zlata, dok se u zanosu izgradnje novog društva prepliću ideologija, nacionalna mitologija, laži i potkazivanja. Rediteljka Radmila Vojvodić prepoznaje u komičnim junacima mentalitet koji istrajava do danas, kao društvenu „pokvarenu ploču“ koja se neprestano okreće.

Lazar Đurđević Foto: Duško Miljanić

PRLJAVE RUKE — Centar za kulturu Tivat, Crna Gora

2. decembar, 20.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autor: Žan Pol Sartr. Režija: Jug Radivojević. Pomoćnik reditelja i scenski pokret: Igor Damnjanović. Scenski govor: Dubravka Drakić.

Igraju: Miloš Biković, Lazar Đurđević, Lara Dragović, Maša Labudović, Dušan Kovačević, Jelica Vukčević, Igor Damnjanović i Pavle Bogojević.

Sartrova politička drama preispituje slobodu, odgovornost i granice ideoloških uverenja. Kroz slom ideala mladog revolucionara, predstava postavlja pitanje koliko daleko čovek sme da ide u borbi za svoja uverenja i da li je moguće ostati „čist“, a menjati svet.

Predstava Nora Foto: Peter Giodani

NORA — Mestno gledališče Ljubljana, Slovenija

3. decembar, 19.30 | Velika scena „Olivera i Rade Marković“

Autor: Henrik Ibsen. Režija, adaptacija i izbor muzike: Nela Vitošević. Prevod: Darko Čuden. Dramaturgija: Petra Pogorevc. Scenografija: Urša Vidic. Kostimografija: Tina Bonča.

Igraju: Ajda Smrekar, Matej Puc, Jernej Gašperin, Nina Rakovec i Jurij Drevenšek.

Nora je naizgled srećna supruga i majka troje dece, ali je proganja tajna: da bi spasla muža, falsifikovala je potpis i pozajmila novac. Kada poverilac zapreti da će je razotkriti, ona očekuje suprugovu podršku. Njegova reakcija primorava je da preispita brak i sopstveni život.

BUBA U UHU — Dramski teatar Skoplje, Severna Makedonija

5. decembar, 19.30 | Velika scena „Olivera i Rade Marković“

Autor: Žorž Fejdo. Režija i adaptacija: Siniša Evtimov. Scenografija: Martin Manev. Kostimografija: Rade Vasilev.

Igraju: Deniz Abdula, Anja Mitić, Marjan Naumov, Lazar Hristov, Igor Stojčevski, Stefan Vujisić, Nina Elzeser, Vladimir Petrović, Rubens Muratovski, Katerina Šehtanska-Lakovski, Tomislav Davidovski, Jovana Spasić, Petar Stojković i Ivana Pavlaković.

Fejdoova farsa pretvara malu ljubavnu sumnju u vrtlog nesporazuma, pogrešnih vrata, soba i susreta. Svaki pokušaj da se zabuna razreši stvara još veći haos.

Ljubavnice Foto: Kamerni teatar 55

LJUBAVNICE — Kamerni teatar 55, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

6. decembar, 19.30 | Velika scena „Olivera i Rade Marković“

Autor: Elfride Jelinek. Režija: Jovana Tomić. Dramaturgija: Asja Krsmanović. Scenografija i kostimografija: Adisa Vatreš Selimović. Muzika: Vladimir Pejković.

Igraju: Dina Mušanović, Nadine Mičić, Anja Kraljević, Boris Ler i Enes Kozličić.

Prema romanu austrijske nobelovke iz 1975. godine, predstava prati Brigitu i Paulu, dve mlade žene koje u braku vide put ka sigurnijem životu. Kroz njihove želje i strahove razmatraju se klasne razlike, novac, položaj žena i očekivanja sredine.

NA ČIJOJ STRANI — Kazalište Ulysses, Hrvatska, i Sarajevski ratni teatar SARTR, Bosna i Hercegovina

7. decembar, 19.30 | Velika scena „Olivera i Rade Marković“

Autor: Ronald Harvud. Režija: Lenka Udovički. Prevod: Đorđe Krivokapić. Dramaturgija: Emina Kovačević-Podgorčević. Scenografija: Lejla Hodžić. Kostimografija: Bjanka Adžić Ursulov. Muzika: Najdžel Ozborn. Koreografija: Staša Zurovac.

Igraju: Ozren Grabarić, Svetozar Cvetković, Matea Mavrak, Džana Džanić, Alban Ukaj, Davor Sabo i Belma Alić.

Harvudova drama prati proces denacifikacije dirigenta Vilhelma Furtvenglera, koji je ostao u Nemačkoj tokom nacističke vlasti. Sukob američkog majora i umetnika otvara pitanja odnosa politike i umetnosti, odgovornosti u totalitarnim režimima i istine koju oblikuju pobednici.

Na čijoj strani Foto: KAZALIŠTE ULYSSES

MONORUTA



ČOVEK U MORU — Mestno gledališče Ljubljana, Slovenija

3. decembar, 17.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autor, reditelj i izvođač: Lotos Vincenc Šparovec.

Lična priča glumca koji je 9. jula 1993. kao mladi mornar pao sa teretnog broda u Atlantski okean, a da niko nije primetio njegov nestanak. Monodrama govori o suočavanju sa smrću, samoći i čoveku koji se iz mora vratio promenjen.

SVE PREDIVNE STVARI — Beogradsko dramsko pozorište, Srbija

4. decembar, 20.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autori: Dankan Mekmilan i Džoni Donaho. Režija: David Alić. Igra: Milan Kolak.

Priča o pronalaženju lepote u teškim trenucima, u muzici, sećanjima, bliskim ljudima i malim svakodnevnim stvarima. Predstava govori o ranjivosti, deljenju bola i razlozima zbog kojih vredi nastaviti dalje.

Predstava Džeki Foto: Dramski teatar Skoplje



DŽEKI — Dramski teatar Skoplje, Severna Makedonija

5. decembar, 18.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autor: Elfride Jelinek. Režija: Živa Bizovičar. Igra: Trajanka Ilieva Veljić.

Monodrama o Džeki Kenedi, jednoj od najprepoznatljivijih žena 20. veka, skida slojeve javne slike i protokola: Džeki je sama na sceni i prvi put govori bez kamera, osmeha i očekivanja.

ŠTORIJA BOKEZICE — Centar za kulturu Tivat, Crna Gora

6. decembar, 18.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autorka i rediteljka: Staša Koprivica. Igra: Marija Bergam.

Izmišljena Bokeljka Mare Dragović čeka svog kapetana od 1796. do 2026. godine. Kroz njenu duhovitu i dirljivu ispovest otvaraju se teme čežnje, čekanja, snage i životnog optimizma žena Boke kotorske.

Storija Bokezice Foto: CZKT

ZEMLJA VUKOVA — Kazalište Ulysses, Hrvatska

7. decembar, 18.00 | Mala scena „Predrag Pepi Laković“

Autorke: Tonka Mršić i Gala Nikolić. Režija: Gala Nikolić. Igra: Tonka Mršić.

Crna komedija sa elementima apsurda prati tri Ličanke različitih generacija i govori o položaju žena u patrijarhalnoj sredini, tradiciji, bračnim izborima, posledicama rata i pritisku pitanja „šta će ljudi reći“.

Foto: Dragana Udovičić

MASTERKLASOVI

4. decembar u 12.00 — Sebastijan Kavaca, Velika scena „Olivera i Rade Marković“.

5. decembar u 12.00 — Branislav Mićunović, Mala scena „Predrag Pepi Laković“.

Kako je nastao festival