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Beograd će 16. januara 2027. godine biti domaćin jednog od najznačajnijih muzičkih događaja predstojeće koncertne sezone. U Sava centru nastupiće legendarni maestro Plasido Domingo, jedna od najvećih umetničkih ličnosti u istoriji operske umetnosti, na poziv istaknute srpske operske umetnice, soprana Marije Jelić, koja će iste večeri s maestrom Plasidom Domingom deliti scenu.

Uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS, pod dirigentskim vođstvom renomiranog maestra Marka Boemija, publiku očekuje raskošno muzičko veče, posvećeno najlepšim stranicama svetske vokalne i operske literature.

Marija Jelić, Plasido Domingo Foto: Promo



Program će obuhvatiti antologijske operske arije i duete, najlepše numere iz operete, kao i zavodljive i temperamentne melodije španske zarzuele i mjuzikla. Spoj različitih muzičkih tradicija, izuzetnih glasova i prepoznatljivog umetničkog senzibiliteta izvođača obećava veče ispunjeno emocijama, virtuoznošću i vrhunskom interpretacijom.

Susret Plasida Dominga i Marije Jelić na beogradskoj sceni ima i posebnu umetničku dimenziju. Dvoje umetnika već su zajedno nastupili pred beogradskom publikom 2021. godine, a njihova uspešna međunarodna saradnja nedavno je nastavljena zajedničkim koncertom u kineskom gradu Sijanu, gde su nastupili uz Simfonijski orkestar Sijana, na završnoj gala večeri prestižnog Silk roud internešenel arts festivala. Njihov ponovni susret u Beogradu predstavljaće nastavak posebne umetničke saradnje i priliku da domaća publika doživi dva izuzetna umetnička imena na istoj sceni.

Pogledajte kako je bilo na Tašu kad je nastupao

1/7 Vidi galeriju PLASIDO DOMINGO TREĆI NASTUPIO PRED BEOGRADSKOM PUBLIKOM: Belef se završava spektaklom svetske zvezde! (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić



- Jedna scena. Dva velika umetnička imena. Jedno nezaboravno muzičko veče - stoji u najavi ovog koncerta.

Koncert organizuju Internacionalna operska fondacija i Verdi opera.

Bonus video: Domingo u Beogradu