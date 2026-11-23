Plasido Domingo nastupa u Sava centru: Jedna od najvećih zvezda stiže u Srbiju na poziv ove koleginice, s kojom će deliti scenu
Beograd će 16. januara 2027. godine biti domaćin jednog od najznačajnijih muzičkih događaja predstojeće koncertne sezone. U Sava centru nastupiće legendarni maestro Plasido Domingo, jedna od najvećih umetničkih ličnosti u istoriji operske umetnosti, na poziv istaknute srpske operske umetnice, soprana Marije Jelić, koja će iste večeri s maestrom Plasidom Domingom deliti scenu.
Uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS, pod dirigentskim vođstvom renomiranog maestra Marka Boemija, publiku očekuje raskošno muzičko veče, posvećeno najlepšim stranicama svetske vokalne i operske literature.
Program će obuhvatiti antologijske operske arije i duete, najlepše numere iz operete, kao i zavodljive i temperamentne melodije španske zarzuele i mjuzikla. Spoj različitih muzičkih tradicija, izuzetnih glasova i prepoznatljivog umetničkog senzibiliteta izvođača obećava veče ispunjeno emocijama, virtuoznošću i vrhunskom interpretacijom.
Susret Plasida Dominga i Marije Jelić na beogradskoj sceni ima i posebnu umetničku dimenziju. Dvoje umetnika već su zajedno nastupili pred beogradskom publikom 2021. godine, a njihova uspešna međunarodna saradnja nedavno je nastavljena zajedničkim koncertom u kineskom gradu Sijanu, gde su nastupili uz Simfonijski orkestar Sijana, na završnoj gala večeri prestižnog Silk roud internešenel arts festivala. Njihov ponovni susret u Beogradu predstavljaće nastavak posebne umetničke saradnje i priliku da domaća publika doživi dva izuzetna umetnička imena na istoj sceni.
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- Jedna scena. Dva velika umetnička imena. Jedno nezaboravno muzičko veče - stoji u najavi ovog koncerta.
Koncert organizuju Internacionalna operska fondacija i Verdi opera.
Bonus video: Domingo u Beogradu