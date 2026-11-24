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U poslaničkim klupama našao se sa kolegama među kojima su Tihomir Stanić, Dragan Gagi Jovanović i Bojan Dimitrijević, publici poznat kao Pikac iz serije „Vratiće se rode“. Iza Mladenovića već stoje godine pozorišnog rada, uloge u klasicima i mjuziklima, ali i predstave za decu sa kojima je putovao po regionu.

Foto: Nemanja Nikolić

O putu koji ga je doveo do scene, odrastanju i porodičnom životu govorio je u emisiji „Moj Niš“. Predstavio se kroz uspomene na kuću u kojoj se neprestano sviralo, prve glumačke korake i susrete sa kolegama od kojih je učio. Posebno mesto u razgovoru imali su njegova deca i način na koji sa suprugom pristupa njihovom vaspitanju.

U kući se stalno sviralo, a njega je privukla gluma

Mladenović potiče iz muzičke porodice. Otac mu je profesor klavira, majka profesorka harmonije i kompozitorka, dok su se i njegova braća opredelila za muziku. Instrumenti i svakodnevno vežbanje bili su sastavni deo njegovog odrastanja.

I sam je završio nižu muzičku školu za klavir i gitaru, a zatim upisao solo pevanje. Paralelno je krenuo na glumu i odlučio da upravo njoj posveti svoj profesionalni život.

- Pošto je muzika non-stop bila oko mene, klavir svuda, muzički instrumenti, non-stop neko vežbanje, i onda sam morao malo da pobegnem od toga - ispričao je Mladenović u emisiji „Moj Niš“.

Stefan Mladenović, niški glumac i narodni poslanik Foto: youtube/ Moj Nis

Muzičko obrazovanje ipak mu je ostalo važno. Smatra da glumcima mnogo znači, naročito zbog pevanja, koje je deo nastave i na akademiji. Njegove kasnije uloge omogućile su mu da na sceni spoji ono što je učio kao dečak sa profesijom koju je izabrao.

Završio je Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu, a glumu je diplomirao 2010. godine na Fakultetu umetnosti, u klasi profesora Irfana Mensura.

Irfan Mensur mu je bio saradnik, pa profesor

Pre studija pohađao je školu glume kod Vese Stanković. Prva pozorišna iskustva sticao je u „Zoni Zamfirovoj“, gde je igrao Potea, i u predstavi „Sveti Sava“ u Lutkarskom pozorištu, u kojoj je tumačio mladog Rastka.

Na „Zoni Zamfirovoj“ sarađivao je sa Irfanom Mensurom, kod kojeg će kasnije studirati. Tako je poznanstvo započeto kroz rad na predstavi nastavljeno na akademiji.

Usledile su uloge Talimona u „Cigani lete u nebo“, Alekse Žunjića u „Sumnjivom licu“, Gavrila u „Na čistini“, Nahuma u „Violinisti na krovu“, Froša u „Slepom mišu“, Adrijana u „Buri“ i Uga Tudeška u „Dundu Maroju“. U predstavi „Kosa“ u Ateljeu 212 igrao je Tonija.

U niškom Pozorištu lutaka učestvovao je u desetak predstava. Sa putujućim predstavama za decu nastupao je širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, upoznajući različite scene i publiku.

Među ulogama koje su mu posebno značajne izdvojio je mafijaša u predstavi „Neki to vole vruće“, zahvalivši reditelju Aleksandru Marinkoviću na ukazanoj prilici.

"Ovo je moje, kao, čast. Mislim, ono, kao, ljubav"

glumac Stefan Mladenović Foto: printscreen/facebook/stefan.mladenovic.142

Govoreći u emisiji „Moj Niš“ o svakodnevici u Narodnom pozorištu, gde je stalno zaposlen, Mladenović je opisao dane ispunjene probama i predstavama. Pozorište naziva „drugom kućom“, a raduje ga što dobija sve više uloga.

- Ja ne kažem da je ovo meni posao, ovo je moje, kao, čast. Mislim, ono, kao, ljubav - rekao je.

Probe su mu jedan od lepših delova glumačkog rada, iako mogu da budu fizički i psihički zahtevne. U tom procesu predstava postepeno dobija oblik, a njen konačan izgled, kako je objasnio, nije moguće pouzdano predvideti na samom početku.

Važan deo tog rada čine odnosi među kolegama. Mladenović je govorio da je od starijih glumaca dobijao savete i pomoć, kao i da lično nije doživeo da ga neko u pozorištu potcenjuje ili posmatra kao konkurenciju.

"Veliki glumac je onaj koji svoju sujetu svede na minimum"

Iako je njegovo iskustvo sa kolegama pozitivno, Mladenović smatra da sujeta postoji među umetnicima. Način na koji se glumac prema njoj odnosi za njega je važan pokazatelj profesionalne veličine.

- Veliki glumac je onaj koji svoju sujetu svede na minimum - istakao je u emisiji „Moj Niš“.

Dodao je da su veliki ljudi uglavnom prizemni i pristupačni. Veruje da kolege treba da poštuju jedni druge, a da mlađima treba dati smernice i pomoći kada im je pomoć potrebna. Takvu podršku i sam je dobijao tokom svog glumačkog razvoja.

„Dete treba da bude dete. Jednom će u životu biti dete“

Stefan Mladenović, niški glumac i narodni poslanik Foto: youtube/ Moj Nis

O roditeljstvu je govorio kroz svakodnevne navike koje sa suprugom nastoji da prenese deci. Žele da ona budu kulturna, strpljiva i pažljiva, da se javljaju komšijama i sačekaju svoj red. To su vrednosti koje su i sami usvojili od svojih roditelja.

Mladenović smatra da današnja deca dobijaju više roditeljske pažnje nego ranije. Ipak, kada je reč o brojnim aktivnostima kojima roditelji često ispunjavaju dečji raspored, naglasio je:

– Dete treba da bude dete. Jednom će u životu biti dete – rekao je.

Važno mu je da deca imaju vremena za igru i da njihova interesovanja budu polazište pri izboru aktivnosti. Smatra da roditelji treba da prate ono što decu privlači, umesto da ih usmeravaju u pravcima koje nisu sama izabrala.

– Svakako slušamo decu, pa tako se i ophodimo sa njima – dodao je Mladenović u emisiji „Moj Niš“.

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Mladenović je i pre poslaničkog mandata javno podržavao studentske blokade, građanske proteste i ekološke akcije. Na Fejsbuku je delio i objave povezane sa kampanjom „Stop Rio Tinto“.

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