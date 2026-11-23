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Sve je spremno za thrash uragan koji će u sredu protutnjati Beogradom - giganti evropske i svetske metal scene, nemački sastav Kreator i američki thrash metal veterani Overkill najbolji su dvojac kojeg možete dobiti ove jeseni! Koncert će se održati 25. novembra 2026. godine u Hangaru Luke Beograd, što će biti jedinstvena prilika za domaće fanove da uživo osete beskompromisnu energiju benda koji već više od 40 godina diktira pravila ekstremnog zvuka.Turneja dolazi kao podrška Kreatorovom najnovijem, šesnaestom studijskom albumu „Krushers Of The World“, koji je objavljen u januaru ove godine za prestižnu izdavačku kuću Nuclear Blast Records i već pobrao sjajne kritike širom sveta.

Overkill Foto: Nemanja Đorđević

Da bi najavljeno veče preraslo u apsolutni praznik metala, Kreator nam u prestonicu dovodi i legendarni američki bend Overkill! Poznati po svojoj sirovoj snazi i visokom nivou energije na sceni, Overkill će se pobrinuti da publika u Beogradu bude maksimalno zagrejana pre nego što na binu stupe hedlajneri.

Nakon što su početkom godine pokorili najveće evropske arene i festivale, Kreator u novembru probija nove granice i donosi svoj masivni audio-vizuelni spektakl u gradove u kojima dugo nisu svirali ili u kojima nastupaju po prvi put. Setlista će obuhvatiti kako udarne numere sa novog albuma poput singlova „Seven Serpents“ i „Satanic Anarchy“, tako i legendarne, bezvremenske klasike koji su definisali ovaj žanr.

Ulaznice se mogu nabaviti na svim prodajnim mestima Ticket Visiona kao i online: https://tickets.rs/event/kreator_overkill_27517 a satnica za ovaj spektakl je sledeća:

18:30 – Ulaz

19:30 – Overkill

21:00 – Kreator