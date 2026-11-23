Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dosadašnja direktorka Šabačkog pozorišta Aleksandra Delić, podnela je neopozivu ostavku na tu fuknciju.

Saopštenje Aleksandre Delić objavio je portal Šabačke novosti, a mi ga prenosimo u celosti:

Foto: Kurir Arhiva

"Obaveštavam osnivača, zaposlene i javnost da podnosim neopozivu ostavku na funkciju direktora Šabačkog pozorišta.

Odluku donosim zbog kontinuiranog progona i pretnji putem medija i društvenih mreža kojima sam izložena duži vremenski period. Ne prihvatam neistine koje su o meni iznošene. Savesno sam radila svoj posao, potpuno svesna da sam u službi zajednice kojoj pripadam.

Želim da zahvalim zaposlenima u Šabačkom pozorištu. Uprkos krizi i teškim izazovima, znatan deo njih odgovorno je obavljao svoje dužnosti odolevajući pritiscima. Duboko verujem da će ih nadležne institucije zaštititi od bilo kakvog oblika progona i neosnovanih otkaza.

Zahvalnost upućujem svim spoljnim saradnicima koji su, i pored pretnji, nastavili profesionalno da sarađuju sa Šabačkim pozorištem. Veliko hvala vernoj publici jer je nalazila snage i hrabrosti da dolazi na predstave u vreme kada su ih ispred zgrade dočekivale grupe sa pištaljkama.

Odlazim mirne savesti ponosna zbog svega što smo u teškim okolnostima uspeli da sačuvamo i uradimo.

Ustanovi želim uspešan dalji rad.

U Šapcu, 23. 11. 2026. godine.

S poštovanjem

Aleksandra Delić"