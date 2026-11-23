Direktorka Šabačkog pozorišta podnela ostavku: Aleksandra Delić se oglasila saopštenjem, evo šta je poručila
Dosadašnja direktorka Šabačkog pozorišta Aleksandra Delić, podnela je neopozivu ostavku na tu fuknciju.
Saopštenje Aleksandre Delić objavio je portal Šabačke novosti, a mi ga prenosimo u celosti:
"Obaveštavam osnivača, zaposlene i javnost da podnosim neopozivu ostavku na funkciju direktora Šabačkog pozorišta.
Odluku donosim zbog kontinuiranog progona i pretnji putem medija i društvenih mreža kojima sam izložena duži vremenski period. Ne prihvatam neistine koje su o meni iznošene. Savesno sam radila svoj posao, potpuno svesna da sam u službi zajednice kojoj pripadam.
Želim da zahvalim zaposlenima u Šabačkom pozorištu. Uprkos krizi i teškim izazovima, znatan deo njih odgovorno je obavljao svoje dužnosti odolevajući pritiscima. Duboko verujem da će ih nadležne institucije zaštititi od bilo kakvog oblika progona i neosnovanih otkaza.
Zahvalnost upućujem svim spoljnim saradnicima koji su, i pored pretnji, nastavili profesionalno da sarađuju sa Šabačkim pozorištem. Veliko hvala vernoj publici jer je nalazila snage i hrabrosti da dolazi na predstave u vreme kada su ih ispred zgrade dočekivale grupe sa pištaljkama.
Odlazim mirne savesti ponosna zbog svega što smo u teškim okolnostima uspeli da sačuvamo i uradimo.
Ustanovi želim uspešan dalji rad.
U Šapcu, 23. 11. 2026. godine.
S poštovanjem
Aleksandra Delić"