Slušaj vest

Dosadašnja direktorka Šabačkog pozorišta Aleksandra Delić, podnela je neopozivu ostavku na tu fuknciju. Sada je stigao i odgovor sindikata pozorišta.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Informacija da je Aleksandra Delić podnela ostavku na mesto direktorke Šabačkog pozorišta do zaposlenih je stigla danas prvo preko medija, a potom putem oglasne table pozorišta. Sindikat smatra da se na ovaj čin čekalo predugo, jer se za dvadeset meseci krize broj problema u Šabačkom pozorištu nagomilao. Još jednom skrećemo pažnju da zaposleni nisu iznosili neistine u svojoj borbi i da svaka tvrdnja može da se potkrepi dokazima. Sindikat je bio jasnog stava da smene nisu same po sebi dovoljne i da je na gradu Šapcu da imenuje nove funkcionere, pre svega u skladu sa zakonom, a takođe imajući u vidu neophodnost da se promeni sistem ignorisanja problema na koje zaposleni ukazuju.

Podsećamo, predstavnici grada nisu prihvatili da se o imenovanju konsultuju sa zaposlenima. Sindikat će, ukoliko funkcioneri budu imenovani u skladu sa zakonom, koristiti sva dozvoljena sredstva da novoj upravi skrene pažnju na ono što smatra primarnim problemima u ovom trenutku: neispravno doneta štetna sistematizacija, radni status Jelene Ivetić, devastiran repertoar, nejednaka raspodela radnih zadataka, nedostatak institucionalne komunikacije, neustavne odredbe opštih akata poslodavca, polarizacija

kolektiva... Nove funkcionere bi Skupština grada trebalo da imenuje na sledećoj sednici koja je zakazana za 25.11.2026. iako ove tačke još uvek nisu dodate na predlog dnevnog reda. Nakon sednice će se sindikat saopštenjem obratiti medijima o daljim planovima radničke

borbe u Pozorištu", piše u saopštenju koje potpisuje Sindikat “Nezavisnost” - “Šabačko pozorište” glavni poverenik Miloš Vojinović.

Aleksandra Delić Foto: Printskrin

Podsetimo, danas u toku dana objavljena je ostavka direktorke:

"Obaveštavam osnivača, zaposlene i javnost da podnosim neopozivu ostavku na funkciju direktora Šabačkog pozorišta.

Odluku donosim zbog kontinuiranog progona i pretnji putem medija i društvenih mreža kojima sam izložena duži vremenski period. Ne prihvatam neistine koje su o meni iznošene. Savesno sam radila svoj posao, potpuno svesna da sam u službi zajednice kojoj pripadam.

Želim da zahvalim zaposlenima u Šabačkom pozorištu. Uprkos krizi i teškim izazovima, znatan deo njih odgovorno je obavljao svoje dužnosti odolevajući pritiscima. Duboko verujem da će ih nadležne institucije zaštititi od bilo kakvog oblika progona i neosnovanih otkaza.

Zahvalnost upućujem svim spoljnim saradnicima koji su, i pored pretnji, nastavili profesionalno da sarađuju sa Šabačkim pozorištem. Veliko hvala vernoj publici jer je nalazila snage i hrabrosti da dolazi na predstave u vreme kada su ih ispred zgrade dočekivale grupe sa pištaljkama.

Odlazim mirne savesti ponosna zbog svega što smo u teškim okolnostima uspeli da sačuvamo i uradimo. Ustanovi želim uspešan dalji rad", poručila je Delić.