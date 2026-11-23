Tri nagrade za Hartefaktovu predstavu „Bez buke od dva do šest“

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Sarajevski Kamerni teatar 55 bio je domaćin desetog izdanja Internacionalnog festivala "Dani Jurislava Korenića" koji slavi najbolje teatarske produkcije iz regiona. U zvaničnoj selekciji izvedeno je pet predstava: dve iz Bosne i Hercegovine, dve iz Srbije i jedna iz Hrvatske.

Ovogodišnja selekcija donela je raznolike estetske pristupe i tematske fokuse, ali ih je povezala zajednička posvećenost umetnosti glumačke igre, što je i osnovna ideja festivala posvećenog Jurislavu Koreniću. Proglašenjem pobednika i svečanom dodelom nagrada sinoć je završen jubilarni deseti festival.

Tri nagrade za Hartefaktovu predstavu „Bez buke od dva do šest“ Foto: Dženat Dreković

Ovogodišnji stručni žiri Festivala radio je u sastavu: Senad Bašić, profesor i glumac, Tatjana Miletić - Oručević, rediteljka i Dragan Komadina, dramaturg i dramski pisac. Hartefaktova predstava „Bez buke od dva do šest“ osvojila je najviše pojedinačnih nagrada i u Beograd se vratila sa čak tri nagrade.

Nagrada "Dragan Jovičić" za najbolju glumicu dodeljena je Aniti Mančić za ulogu Mirjane, a nagrada "Žan Marolt" za najbolju mladu glumicu dodeljena je Ivi Milanović za ulogu Lane. „Obe su glumice kroz izuzetno osveštenu partnersku igru ponudile organsko razumevanje elemenata glumačke igre i donele ne samo intenzivno i živo prisustvo likova na sceni, nego uspele nenametljivo da iznesu dramski narativ i osnovnu ideju predstave.“, ističe stručni žiri u obrazloženju nagrada.

Tri nagrade za Hartefaktovu predstavu „Bez buke od dva do šest“ Foto: Dženat Dreković

Nagrada "Jurislav Korenić" za najbolju režiju dodeljena je Tari Mitrović: „Tara Mitrović se kroz izuzetno svedeni rediteljski pristup uspela staviti u službu scenske afirmacije jednog nepretencioznog dramskog teksta koji nudi vrlo tačan i višeslojan društveni portret, stvarajući snažan i potentan okvir za glumačku igru.“

Tri nagrade za Hartefaktovu predstavu „Bez buke od dva do šest“ Foto: Dženat Dreković

Hartefaktova predstava „Bez buke od dva do šest“, nastala prema dramskom tekstu Sofije Dimitrijević i u izvođenju Anite Mančić, Ive Milanović i Milana Zarića, učestvovala je ranije ove godine na 71. Sterijinom pozorju gde je Iva Milanović takođe nagrađena za najbolju mladu glumicu. Priča prati profesorsku Mirjanu koja je ceo svoj život podredila poretku i pravilima, a čiji život menja dolazak Lane, na izgled prevrtljive mlade žene koja bira svoju slobodu uprkos poretku koji tu reč ne prepoznaje.

Predstava je na repertoaru Hartefakt Kuće u Beogradu 23. i 24. decembra sa početkom u 20h.