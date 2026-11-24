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Samo nedelju dana nakon svetske, a uoči evropske premijere, ove subote je u mts Dvorani održana gala premijera novog Diznijevog filma „Hokus: Magično kraljevstvo“, koja je okupila brojne poznate zvanice iz sveta filma, kulture i medija. Nova animirana avantura stiže u domaće bioskope već u četvrtak, 26. novembra.

Hokus: Magično kraljevstvo Foto: Bojan Petrović i Marko Zorić

Među prisutnima su se našli glumci, predstavnici medija i brojne zvanice koje su imale priliku da među prvima pogledaju novo Diznijevo ostvarenje i budu deo posebnog bioskopskog događaja posvećenog ljubiteljima Diznijeve čarolije.

Hokus: Magično kraljevstvo Foto: Bojan Petrović i Marko Zorić

Posebnu magiju događaju dale su i balerine Beo Baleta, koje su svojim plesnim tačkama upotpunile program, dok je pažljivo osmišljena dekoracija inspirisana filmom pretvorila prostor mts Dvorane u delić magičnog kraljevstva.

Hokus: Magično kraljevstvo Foto: Bojan Petrović i Marko Zorić

Nakon projekcije, na sceni se publici poklonila i ekipa iz srpske sinhronizacije filma, među kojima su Jovana Balašević, Klara Karaulić, Ljiljana Blagojević, Andrej Pipović, Igor Trifunov i Stefan Radosavljević.

Hokus: Magično kraljevstvo Foto: Bojan Petrović i Marko Zorić

Pored filma „Hokus: Magično kraljevstvo“, publika je na premijeri imala priliku da prvi put pogleda i kratki film iz franšize „Lilo i Stič“, pod nazivom „Lilo i Skreč“, koji će biti prikazivan kao uvod u svaku narednu projekciju.

Hokus: Magično kraljevstvo Foto: Bojan Petrović i Marko Zorić

Današnja gala premijera u mts Dvorani bila je prilika da najmlađi ljubitelji Diznijevih filmova zajedno proslave dolazak nove animirane avanture na veliko platno. Film „Hokus: Magično kraljevstvo“ stiže u bioskope širom Srbije 26. novembra 2026. godine.