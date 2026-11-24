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Domaća premijera filma "Tri nedelje posle"Miroslava Terzića održana je nedelju veče pred rasprodatom velikom salom MTS dvorane, u okviru 32. Festivala autorskog filma. Publika je dugim aplauzom i stojećim ovacijama ispratila snažnu i emotivnu priču o vršnjačkom nasilju, ćutanju i odgovornosti društva. Četiri puta vraćali su na poklon mladog Jovana Ginića, koji je, nema sumnje, nova zvezda našeg filma.

Jovan Ginić Foto: Tanja Drobnjak

Inspirisan stvarnim događajima, film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Putovanje, zamišljeno kao predah od svakodnevice, postaje suočavanje s pitanjima odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice.

Srđan Dragojević Foto: Saša Urošev



Iz prvog reda balkona film je gledao i reditelj Srđan Dragojević, koji je podelio svoje utiske na društvenim mrežama.

- Veoma mi se dopao film "Tri nedelje posle" Miše Terzića. Važno je da ga vidite kada sledeće nedelje krene distribucija. Nije "laka roba", naprotiv. Savremeno tumačenje "Gospodara muva". "Dogvil" u našoj sredini. Svakako ću odvesti svoju najmlađu decu, tinejdžere, da ga vide jer je film o njihovoj generaciji. Ali to nije realizam. Ne gledajte film iz tog ključa - poručio je reditelj.

Foto: Damir Dervišagić

Film je gledao i Andrija Jo.

- Sinoć sam bio na premijeri filma "Tri nedelje posle" inspirisanog tragičnom pričom Alekse Jankovića iz Niša, koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja i njegovog odeljenja koje je otišlo na ekskurziju tri nedelje posle. Veoma važna tema o kojoj treba da nastavimo da govorimo - napisao je Andrija.

Pogledajte fotografije sa beogradske premijere filma "Tri nedelje posle":

1/8 Vidi galeriju Beogradska premijera filma "3 nedelje posle" Foto: Tanja Drobnjak, Sofija Milinković

Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz Tihanu Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića. Scenario potpisuje Vladimir Arsenijević, a koscenaristi su Miroslav Terzić i Bojan Vuletić.

"Tri nedelje posle" do sada je osvojio niz međunarodnih i regionalnih priznanja. Jovan Ginić nagrađen je priznanjem El Gouna Star za najboljeg glumca na festivalu u Egiptu, dok je Miroslav Terzić dobio nagradu za režiju na festivalu KineNova u Skoplju i Zlatnu arenu za režiju na Pulskom filmskom festivalu. Film je u Puli nagrađen i Zlatnim arenama za scenario Vladimira Arsenijevića i montažu Marka Ferkovića, dok je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film.

Film je producirala beogradska kuća "This and That Productions", a u bioskope širom Srbije stiže 26. novembra, u distribuciji MFC (MegaCom Filma).

Bonus video: Premijera filma u Sava centru