Film "Tri nedelje posle" je nastao po istinitom tragičnom događaju: Jovana Ginića 4 puta vraćali na poklon, a evo zašto svi treba da ga pogledaju
- Film 'Tri nedelje posle' imao je domaću premijeru na FAF, uz rasprodat MTS dvoranu i ovacije publike. Priča prati srednjoškolce koji tri nedelje posle smrti školskog druga odlaze na ekskurziju i suočavaju se s vršnjačkim nasiljem i krivicom.
- Reditelj Srđan Dragojević poručio je da film nije 'laka roba', već savremeno tumačenje 'Gospodara muva' i 'Dogvila' u našoj sredini.
- Film je već osvojio više međunarodnih nagrada, uključujući priznanja za glumu, režiju, scenario i montažu. U bioskope širom Srbije stiže 26. novembra.
Domaća premijera filma "Tri nedelje posle"Miroslava Terzića održana je nedelju veče pred rasprodatom velikom salom MTS dvorane, u okviru 32. Festivala autorskog filma. Publika je dugim aplauzom i stojećim ovacijama ispratila snažnu i emotivnu priču o vršnjačkom nasilju, ćutanju i odgovornosti društva. Četiri puta vraćali su na poklon mladog Jovana Ginića, koji je, nema sumnje, nova zvezda našeg filma.
Inspirisan stvarnim događajima, film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Putovanje, zamišljeno kao predah od svakodnevice, postaje suočavanje s pitanjima odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice.
Iz prvog reda balkona film je gledao i reditelj Srđan Dragojević, koji je podelio svoje utiske na društvenim mrežama.
- Veoma mi se dopao film "Tri nedelje posle" Miše Terzića. Važno je da ga vidite kada sledeće nedelje krene distribucija. Nije "laka roba", naprotiv. Savremeno tumačenje "Gospodara muva". "Dogvil" u našoj sredini. Svakako ću odvesti svoju najmlađu decu, tinejdžere, da ga vide jer je film o njihovoj generaciji. Ali to nije realizam. Ne gledajte film iz tog ključa - poručio je reditelj.
Film je gledao i Andrija Jo.
- Sinoć sam bio na premijeri filma "Tri nedelje posle" inspirisanog tragičnom pričom Alekse Jankovića iz Niša, koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja i njegovog odeljenja koje je otišlo na ekskurziju tri nedelje posle. Veoma važna tema o kojoj treba da nastavimo da govorimo - napisao je Andrija.
Pogledajte fotografije sa beogradske premijere filma "Tri nedelje posle":
Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz Tihanu Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića. Scenario potpisuje Vladimir Arsenijević, a koscenaristi su Miroslav Terzić i Bojan Vuletić.
"Tri nedelje posle" do sada je osvojio niz međunarodnih i regionalnih priznanja. Jovan Ginić nagrađen je priznanjem El Gouna Star za najboljeg glumca na festivalu u Egiptu, dok je Miroslav Terzić dobio nagradu za režiju na festivalu KineNova u Skoplju i Zlatnu arenu za režiju na Pulskom filmskom festivalu. Film je u Puli nagrađen i Zlatnim arenama za scenario Vladimira Arsenijevića i montažu Marka Ferkovića, dok je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film.
Film je producirala beogradska kuća "This and That Productions", a u bioskope širom Srbije stiže 26. novembra, u distribuciji MFC (MegaCom Filma).
Bonus video: Premijera filma u Sava centru