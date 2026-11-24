SPREMA SE SPEKTAKL U ČAST KRALJA POPA: Svetska senzacija „THIS IS MICHAEL“ stiže u Sava Centar 13. aprila
Beograd će biti domaćin jednog od najvećih svetskih muzičko-scenskih događaja posvećenih Michaelu Jacksonu
U prestižnu Plavu dvoranu stiže međunarodna produkcija „THIS IS MICHAEL“, koja donosi verno rekreiranu energiju, ples i vanvremenske hitove koji su zauvek promenili istoriju pop muzike. Posebno uzbuđenje donosi podatak da na scenu stiže i Jennifer Batten, legendarna gitaristkinja koja je obeležila sve tri svetske solo turneje Michaela Jacksona, prepoznatljiva po svojim virtuoznim solažama i neponovljivom scenskom imidžu.
Muzika Michaela Jacksona i dalje živi punim intenzitetom, a domaća publika sada ima jedinstvenu priliku da ponovo doživi atmosferu njegovih najvećih koncerata. Reč je o spektaklu koji je već osvojio svet sa više od 500.000 prodatih ulaznica i rasprodatim dvoranama u preko 25 gradova i 15 zemalja, a Beograd će u aprilu biti jedna od ključnih regionalnih stanica ove velike turneje.
Više od dva sata vrhunske produkcije i najvećih hitova
„THIS IS MICHAEL“ je zamišljen kao mnogo više od klasičnog tribute koncepta. Biće to celoviti audio-vizuelni spektakl koji objedinjuje bend uživo, vrhunske plesače, originalne koreografije, autentične kostime i impresivne scenske efekte.
Tokom više od dva sata programa, publika će uživati u izvođenju preko 20 pesama koje su obeležile istoriju muzike. Na repertoaru će se naći nezaobilazni megahitovi poput „Billie Jean“, „Thriller“, „Beat It“, „Smooth Criminal“, „Black or White“ i „Man in the Mirror“, ali i brojne druge numere iz bogate Jacksonove karijere koje su ostale deo kolektivne muzičke memorije.
Lenny Jay u ulozi koja je fascinirala i samu porodicu Jackson
U samom centru ove globalne atrakcije nalazi se Lenny Jay, umetnik čija je vokalna i fizička sličnost sa Kraljem popa ostavila bez daha publiku širom planete. Njegovi precizno rekreirani pokreti, prepoznatljiv vokal i scenska harizma zaštitni su znak ove produkcije, a kvalitet njegove interpretacije zvanično su potvrdili i sami članovi porodice Jackson.
Jay predvodi tim koji nastoji da na scenu vrati upravo ono po čemu su Jacksonovi koncerti bili neponovljivi - eksplozivnu energiju, magiju pokreta i emociju koja i danas spaja sve generacije obožavalaca.
Globalni fenomen stiže u regionalnu prestonicu zabave
Nakon izuzetnih uspeha i turneja po Evropi i Latinskoj Americi, produkcija se predstavlja kao jedan od najautentičnijih međunarodnih projekata ove vrste. „THIS IS MICHAEL“ uspeva u onome što je najteže - ne samo da izvede Jacksonove pesme, već da u potpunosti rekonstruiše celokupan scenski doživljaj koji je njegove nastupe učinio jedinstvenim u istoriji šou-biznisa.
Za sve generacije koje su odrastale uz njegovu muziku, ali i za mlađu publiku koja ga tek otkriva, 13. april 2027. u Sava Centru biće veče za pamćenje i prilika da se još jednom oseti duh čoveka koji je zauvek redefinisao pojam muzičke zvezde.
Ulaznice su dostupne putem sajta eFinity i aplikacije eFinity.
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