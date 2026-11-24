U prestižnu Plavu dvoranu stiže međunarodna produkcija „THIS IS MICHAEL“, koja donosi verno rekreiranu energiju, ples i vanvremenske hitove koji su zauvek promenili istoriju pop muzike. Posebno uzbuđenje donosi podatak da na scenu stiže i Jennifer Batten, legendarna gitaristkinja koja je obeležila sve tri svetske solo turneje Michaela Jacksona, prepoznatljiva po svojim virtuoznim solažama i neponovljivom scenskom imidžu.

Muzika Michaela Jacksona i dalje živi punim intenzitetom, a domaća publika sada ima jedinstvenu priliku da ponovo doživi atmosferu njegovih najvećih koncerata. Reč je o spektaklu koji je već osvojio svet sa više od 500.000 prodatih ulaznica i rasprodatim dvoranama u preko 25 gradova i 15 zemalja, a Beograd će u aprilu biti jedna od ključnih regionalnih stanica ove velike turneje.

Više od dva sata vrhunske produkcije i najvećih hitova

„THIS IS MICHAEL“ je zamišljen kao mnogo više od klasičnog tribute koncepta. Biće to celoviti audio-vizuelni spektakl koji objedinjuje bend uživo, vrhunske plesače, originalne koreografije, autentične kostime i impresivne scenske efekte.

Tokom više od dva sata programa, publika će uživati u izvođenju preko 20 pesama koje su obeležile istoriju muzike. Na repertoaru će se naći nezaobilazni megahitovi poput „Billie Jean“, „Thriller“, „Beat It“, „Smooth Criminal“, „Black or White“ i „Man in the Mirror“, ali i brojne druge numere iz bogate Jacksonove karijere koje su ostale deo kolektivne muzičke memorije.