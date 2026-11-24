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Proslavljenu glumicuMirjanu Joković, koja danas slavi rođendan, poznajemo iz filmova "Zaboravljeni", "Bure baruta", "Mala", "Podzemlje", "Vreme čuda", "Stršljen", "Granica" i serije "Sivi dom". Dobila je veliki broj nagrada za svoj rad - nagradu za najbolju glumicu u San Sebastijanu, Zlatnu arenu u Puli, pet nagrada "Carica Teodora", nagradu "Mira Stupica" i mnoge druge, koje su dokaz velikog talenta i njene izuzetnosti. Kaže da nikada nije zauvek otišla iz zemlje, ali već više od dve decenije živi u Los Anđelesu, gde na Kalifornijskom institutu za umetnost radi sa studentima, predaje im glumu i prenosi svoja znanja.

Mirjana Joković i Mira Adanja Polak Foto: RTS

Mirjana Joković je vrlo privatna osoba koja se retko pojavljuje u javnosti, a pre svega je poznajemo preko njenih filmova i profesionalnog rada, kojima štiti svoj privatni život. Nedavno je bila u Beogradu, gde je snimala film. Tada je napravljen ovaj odavno obećani razgovor sa Mirom Adanjom Polak koji vam prenosimo.

Glumica je rekla da je u Njujork otišla želeći da neko vreme provede u "epicentru sveta", a ne sa namerom da se trajno odseli. Boravak se, međutim, produžio na skoro četiri decenije.

"Nisam ni sanjala da će to da se pretvori u 36 godina sad", rekla je glumica. Dodala je da joj je bilo važno što je znala da uvek može da se vrati i da nikada nije zaboravila odakle dolazi.

Jokovićeva je navela da su je događaji u Srbiji boleli i da je tokom ratnih perioda bila u ratnim zonama. Iskustvo ju je, kako je rekla, još više vezalo za zemlju i za osećaj odgovornosti prema poreklu.

"Volim Ameriku, ja tamo živim jako dugo, ali nikad nisam zaboravila odakle sam i šta je to što sam ja tamo dala i odakle to dolazi", rekla je.

Na pitanje o povratku, Joković je odgovorila da ga planira, iako ne zna kada će se dogoditi. "Planiram da se vratim i da budem ovde", rekla je, dodajući da sebe vidi kako se vraća u Srbiju na kraju života.

Vanja Bulić sa ženskim delom autorske i glumačke ekipe Foto: Nemanja Miščević/promo



Glumica je u Beogradu zbog snimanja serije "Teslina pošiljka". Rekla je da joj je drago što je deo projekta, da je ekipa divna i da ponovo radi sa Mikijem Manojlovićem. Navela je i da je Stefan Kapičić u glavnoj ulozi, uz brojne mlade glumce i glumce starije garde.

Govoreći o privatnosti, Joković je ocenila da je ona neophodna za glumce i za njihov rad. Prema njenim rečima, publika ponekad poistovećuje glumce sa likovima koje igraju, iako glumac liku pozajmljuje svoje biće, misli i iskustva.

"Glumac kao glumac, ja mislim, mora da zadrži ne samo svoju privatnost, nego svoju istinu", rekla je. Tu istinu opisala je kao duhovnu, energetsku i intelektualnu osnovu iz koje glumac može da crpi za uloge. Dodala je da glumci ne bi trebalo stalno da rade, jer se mogu istrošiti i početi da se ponavljaju, dok su za stvaranje važni prikupljanje iskustava i sazrevanje.

U filmu Bolji način za umiranje Foto: RTS



Joković je rekla da joj je važno da voli lik koji igra, čak i kada je reč o komplikovanim, izgubljenim ili oštećenim ženama. U radu traži izazov i mogućnost da ulozi doda novu dimenziju, a proces prepušta emocijama i saradnji sa ekipom.

"Svi mi imamo svoje imperfekcije, i lepota jeste u tim imperfekcijama", rekla je. Istakla je da mnogo zavisi od ljudi sa kojima radi, njihove razmene energije i vizije projekta.

Umetnost, prema njenim rečima, može da promeni život i da ljudima pokaže put. Zato se trudi da studentima prenese ljubav prema glumi i svest o tome da je dar namenjen i drugima.

"Ako imaš dar, moraš da daruješ", rekla je Joković. Dodala je da se trudi da studentima prenese i sopstvenu istinu, prirodnost, greške i nesavršenosti.

U galeriji pogledajte kako je Mirjana Joković izgledala u ranoj mladosti:

1/8 Vidi galeriju Ovako je Mirjana Joković izgledala u mladosti Foto: Printscreen/Youtube



Joković predaje 22 godine, a više od decenije vodi program i obavlja funkciju šefice katedre. Rekla je da je od studenata naučila da ne postoji jedan model podučavanja za sve i da je posao profesora u tome da prati svakog studenta i deli znanje koje može da sazreva godinama.

Ocenila je da su mladi širom sveta danas sličniji zbog interneta i zajedničkog pristupa informacijama. Smatra da tehnološka inteligencija može da potisne ljudsku mudrost, pa studentima nastoji da prenese klasične ideje, težnju ka istini i hrabrost da likove prikažu iskreno.

Govoreći o ličnom životu, Joković nije želela da iznosi detalje o braku. Ipak, rekla je da joj je samostalnost oduvek bila važna i da veruje da čovek treba da bude celovit pre nego što uđe u odnos.

Mirjana Joković, Mira Adanja Polak Foto: RTS



"Ja mislim da je strašno važno u životu da voliš svoju samoću. To nije usamljenost. To je samoća. To je prostor stvaranja, komunikacija s Gospodom, slušanje sebe", rekla je.

Joković je slobodu opisala kao mogućnost da se iz neke situacije ode i nastavi dalje. Dodala je da iskustva, čak i bolna, mogu postati znanje koje čovek može da upotrebi.

"Mora da postoji neki veći plan, da sve ovo ima neki svoj smisao koji ja moram da provalim zašto", rekla je. Istakla je i da želi da ljudi koji se osećaju usamljeno zbog svojih dubokih razmišljanja znaju da nisu sami.

"Svi mi moramo da znamo da nismo sami. A nismo sami", rekla je Jokovićeva.

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