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Serija „Pupin”, koja se petkom, subotom i nedeljom od 20 časova emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije otkriva i manje poznate detalje iz života velikog srpskog naučnika.

Posle šest emitovanih epizoda i velike gledanosti, serija o Mihajlu Pupinu u ulazi u novu fazu, jer će se publika u daljem toku priče upoznati sa naučnim dostignućima, porodičnim životom, ali i teškim životnim iskušenjima velikog naučnika. Glumac Dragan Mićanović, koji tumači Mihajla Pupina u zrelom dobu, kaže da do njega stižu pozitivne reakcije publike i da će naredne epizode doneti znatno više dramskih momenata.

Kadrovi iz serije "Pupin" Foto: RTS



„Serija je krenula lepršavo, sa najmlađim Pupinom, avanturama u detinjstvu, a onda su usledili srednjoškolski i studentski dani. Poslednja emitovana epizoda je prelaz ka ozbiljnijim temama iz Pupinovog života. U narednim epizodama bavimo se Pupinom koji je već profesor na Univerzitetu Kolumbija, ima porodicu, suprugu, ćerku Saru”, navodi Mićanović.

Više od tri decenije života u jednoj ulozi

Predstaviti vrhunskog naučnika, ali istovremeno i običnog čoveka, za Mićanovića je bio jedan od najvećih profesionalnih izazova do sada, u kojem je, kako kaže, uživao od prvog do poslednjeg dana snimanja. Jedan od osnovnih ciljeva autorske i glumačke ekipe bio je da život velikog naučnika približi široj publici, ne idealizujući njegovu ličnost.

„Trudili smo se da u ovoj seriji predstavimo živog Mihajla Pupina, od krvi i mesa. Dakle, nismo pravili mit o velikom naučniku. Mihajlo Pupin je veliki naučnik, tu nema dileme. Ali trudili smo se da ga predstavimo i kao običnog čoveka koji ima svoje vrline i mane, uspone i padove, radosti, ali da je živ, prepun energije”, naglašava Mićanović doajući da je ta energija vidljiva i u Pupinovoj autobiografiji „Od pašnjaka do

naučenjaka”, prema kojoj je serija rađena.

Na pitanje koliko ga je uloga Mihajla Pupina promenila kao čoveka, glumac odgovara da svaka uloga ostavlja trag, jer glumac lik koji tumači mora da provuče kroz sebe.

„Koliko će od Mihajla ostati, ne znam. Teško da ću ja moći da se poredim sa njim u bilo kom smislu, ali je veliko zadovoljstvo i čast imati priliku igrati ovako značajnu ličnost”, zaključuje Mićanović.

Foto: RISTIC NIKOLA 063820223

Tri glumca, jedan Mihajlo Pupin

Osim tehničkih zahteva, koji se odnose na kostime i šminku, bilo je neophodno prikazati i promene kroz koje Pupin prolazi tokom različitih životnih razdoblja. Posebnost serije je i to što Mihajla Pupina u različitim životnim dobima tumače trojica glumaca, pred kojima je bio zadatak da zajednički izgrade jedan lik. Mićanović ističe da je od mlađih kolega, Nikole Jonića i Relje Štiglića, imao priliku da uči, kao i da su zajedno nastojali da pronađu detalje koji će povezati različite periode Pupinovog života.

„Pošto igramo svi isti lik, uvek smo tražili, naročito sa Reljom, neki detalj u liku koji bismo mogli da prožmemo kroz sve epizode. Nismo hteli da pravimo zajedničke pokrete, ali smo u detaljima pokušavali da se dogovorimo da taj Pupin ipak ima kontinuitet“, objašnjava Mićanović.

Foto: RTS

Pupinova patriotska požrtvovanost i manje poznati detalji iz biografije

Pripremajući se za ulogu, Mićanović je otkrio i mnoge pojedinosti iz Pupinove biografije koje do tada nije znao. Iako je, kao i većina ljudi, bio upoznat sa njegovim najznačajnijim naučnim dostignućima, posebno su ga iznenadili detalji iz privatnog života, tragedije koje je Pupin doživeo, ali i njegovo angažovanje za interese srpskog naroda.

„Nisam znao za njegov veliki doprinos očuvanju Srbije nakon Prvog svetskog rata, tu njegovu požrtvovanost i patriotizam koji je, u najlepšem smislu te reči, nosio sa sobom još od dečačkih dana, što vidimo i u seriji”, ističe Mićanović i dodaje da je uprvo u otkrivanju manje poznatih činjenica o životu velikog naučnika obrazovni značaj serije.

Govoreći o tome koliko su poreklo i privatni život oblikovali Pupina kao ličnost i naučnika, Mićanović posebno ukazuje na njegovu neraskidivu vezu sa zavičajem.

„Idvor je u njegovom životu toliko značajan da ga je čak stavio u svoje ime - Mihajlo Idvorski Pupin. Ta veza sa zavičajem, sa mestom odakle je krenuo i potekao, celog života ga je držala”, naglašava glumac.

Foto: RTS

Dodaje da će ta povezanost sa otadžbinom naročito doći do izražaja u poslednjoj epizodi serije, koja će prikazati Pupinovo angažovanje i požrtvovanost u nastojanju da pomogne srpskom narodu tokom Prvog svetskog rata. Mićanović podseća i na Pupinovo angažovanje u mirovnim pregovorima posle rata, kao i na njegovu ulogu u tome da Vojvodina bude u sastavu Srbije.