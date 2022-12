ČLANOVI GRUPE 357 IZNELI NEVEROVATNU TEORIJU OKO IMENA MASIMA SAVIĆA: Tvrde da se to KRIJE i u njegovoj biografiji

Od velikog umetnika Masima Savića, koji nas je juče iznenada napustio, opraštaju se mnogi, znani i neznani, tužnim porukama i objavama na društvenim mrežama.

foto: Printscreen YouTube

Ipak, post grupe 357 na Fejsbuku baca novo svetlo na njegovo poreklo i ime.

"Čoveku je pravo ime bilo Simo Savić. I bio je Srbin. I to nije ni važno. U to vreme su pevači i pevačice uzimali umetnička imena. Kao na primer Lepa Brena, Lepi Mića, Madona, Rambo, itd. Nego svi pišu preminuo hrvatski pevač Massimo. A on Srbin rođen u Puli", pisu članovi grupe i nastavljaju:

"Čak mu ni u biografiji ne piše pravo ime. Šteta, bio je dobar pevač, hteo sam da ga nagovorim da obradi pesmu Bjesova "Ime". Ali eto nisam se kretao u istim krugovima. Znam da bi razvalio, a i Marinku bi se svidelo. Pokoj duši našem Simi".

foto: Damir Dervišagić

Masimo je rođen 6. juna 1962. godine u Puli, a srednju školu završio je u Zagrebu, gde je i započeo svoju muzičku karijeru. Detinjstvo je uglavnom provodio u Istri, iako su ga životne okolnosti odvele prvo do Italije, pa zatim do Australije. Međutim, da je njegovo ime Sava, a ne Masimo nismo uspeli da dobije potvrdu.

Buran život i u paklu droge

Godine 1983, kao vođa sastava Dorijan Grej, izdaje prvi album - "Sjaj u tami", a dve godine kasnije album "Za tvoje oči". Grupa se proslavila najviše zahvaljujući fenomenalnom prepevu grupe Voker braders "The un ain't gonna shine anymore", ali i upečatljivom glasu Masima Savića. Nažalost, članovi benda tih su godina eksperimentisali s drogom. Oni su na to gledali sa umetničke strane "kao na podsticaj za stvaranje muzike". Bend se raspao 1986. zbog finansijskih problema. Naime, članovi su u Švedskoj potrošili dva i po puta više dana snimanja od onoga što je "Jugoton" bio spreman da plati te su tražili od benda da ostatak potrošenih sati plati iz svoga džepa.

foto: Avalon promo

Menadžer Marijan Crnarić uspeo je da dogovori 42 koncerta po bivšoj Jugoslaviji, što je članovima benda bilo dovoljno da zarade jedino za dnevnice, dok je ostatak zarade otišao na pokrivanje duga izdavaču. Bend se na kraju raspao zbog besparice i međusobnog optuživanja. Nakon razlaza grupe Masimo započinje uspešnu samostalnu karijeru i objavljuje četiri albuma u saradnji sa Zrinkom Tutićem. Sledi zaokret u karijeri i art-pop i rok projekti poput albuma na engleskom jeziku "Elements" ili vokal u grupi Metal guru, uz istovremeno objavljivanje petog albuma u saradnji s Tutićem - "Benzina" 1995. godine. Upravo u vreme zenita hrvatske dens muzike otpevao je jedan od najduhovitijih hitova.

Nakon pet godina pauze, izvanredni pevač objavljuje novi album jednostavnog naslova "Massimo", a potom slede hvaljena izdanja "Vještina" i "Vještina 2", koji su Masima vratili u sam vrh pop-rok scene.

foto: Avalon promo

Masimo Savić će po želji porodice biti sahranjen u Zadru, ali još nije poznat datum ispraćaja. Kolege i prijatelji će se oprostiti od njega na komemoraciji 30. decembra u Hrvatskom narodnog kazalištu u Zagrebu.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:35 POLICIJA ZAUSTAVILA BEBI DOL! Našli joj SEKIRU u torbi! Za sve kriv RIJALITI!