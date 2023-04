NLO U ATELJEU 212 - Nova premijera na sceni „Petar Kralj“

U utorak, 11. aprila na sceni „Petar Kralj“ Ateljea 212 u 20.30 časova održaće se premijera predstave „NLO“ po tekstu Ivana Viripajeva, u režiji Isidore Goncić.

Dramu jednog od najznačajnijeg i najizvođenijeg savremenog ruskog autora preveo je Novica Antić.Upredstavi igraju Svetozar Cvetković, Lana Adžić, Luka Grbić, Dragana Đukić, Đorđe Stojković i Svetislav Goncić.

foto: Promo/Matija Tošović

U predstavi, devet lica iz svih krajeva svetau pseudo-dokumentarnom formatu govore o svom susretu sa vanzemaljcima, i pre svega o tome kakve posledice je to iskustvo imalo na njihov život. Pričajući i opisujući najvažnije trenutke svog života na duhovit način, svaka od ovih ispovestipostaje putovanje u unutrašnje biće, otkrivanje neistraženih teritorija, traganje za božanskim načelom, koje je do tada izgledalo nedostižno.Pozorište u osnovi ostaje susret sa nama samima. Ali pošto je lakše putovati svemirom nego pronaći put do sebe, drama„NLO“vodi nas kroz kosmos naših nemira, postavljajući pitanja koja su, u suštini, veća od života. Šta je stvarnost, a šta iluzija?

foto: Promo/Matija Tošović

Dramaturg predstave je Đorđe Kosić, scenografkinja Mina Miladinović, kostimografkinja Maria Marković Milojev, kompozitorka Irena Popović, a autor videa David Jovanović.

Ivan Viripajev je dramu „NLO“ napisao 2014. godine, a premijerno je izvedena 2015. godine u Varšavi, zatim, 2016. godine u Moskvi, u Teatru „Praktika“, u režiji samog pisca.Njegova drama „Pijani“, u režiji Borisa Liješevića, izvedena je u Pozorištu Atelje 212, 2016. godine i nagrađena je Sterijinom nagradom za najbolju predstavu.

foto: Promo/Matija Tošović

Promo