Andrea Bočeli je spreman da pomogne Timotiju Šalameu da promeni mišljenje o operi. Legendarni italijanski tenor (67) ekskluzivno je za People rekao da ga je iznenadilo kad je čuo da je Šalame (30), njegov kolega, u februaru usput kritikovao operu i balet, opisavši ih kao umetničke forme za koje "više nikoga nije briga".

Bočelijeva poruka mladom glumcu

"Verujem da često zaziremo od onoga što još nismo zaista upoznali. Opera i balet umetničke su forme koje su preživele vekove i i dalje diraju ljude jer odgovaraju na duboku potrebu za lepotom, istinom i emocijama", rekao je Bočeli. "To nisu relikti prošlosti, nego živi jezici koji i danas mogu da nas dirnu, podstaknu na razmišljanje i povežu različite generacije."

Andrea Bočeli Foto: Maria Laura Antonelli/AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bočeli, koji je klasičnu muziku približio široj publici i operu doveo novoj generaciji slušalaca, dodao je da se nada da će Šalame jednog dana promeniti mišljenje. Uputio je i poziv zvezdi filma "Marty Supreme" da dođe na jedan od njegovih koncerata.

"Uveren sam da osetljiv umetnik poput Timotija, koji razume snagu emocija, jednog dana može da otkrije da opera i ples dolaze iz istog izvora", rekao je. "Ako ga to ikad bude zanimalo, rado ću ga ugostiti na jednom od svojih koncerata. Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta slušanja ove muzike uživo da čovek shvati zašto je i nakon svih tih stoleća i dalje voljena širom sveta."

Šta je Šalame uopšte rekao?

Šalame je sporne izjave dao prošlog meseca na događaju koji su u Ostinu u Teksasu organizovali CNN i Variety, gde je učestvovao zajedno s Metjuom Mekonahijem. "Ne želim da radim u baletu ili operi, gde je stav: 'Hej, održavajte ovo na životu iako više nikoga nije briga za to'", rekao je Šalame Mekonahiju.

Brzo se ispravio: "Uz dužno poštovanje prema ljudima iz baleta i opere. Dođavola, glupo sam to rekao." Korisnici društvenih mreža brzo su ga napali, a pridružile su se i brojne baletske i operske kuće, među njima Opera u Los Anđelesu i Kraljevski balet i opera u Londonu.

