Slušaj vest

Kasandra Kulukundis postala je prva dobitnica Oskara u novouvedenoj kategoriji za najbolji kasting. Nagradu je osvojila za film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), čime je ova produkcija upisala još jedan veliki uspeh na 98. dodeli nagrada Američke akademije.

Pobedila jaku konkurenciju

U trci za istorijsku nagradu Kulukundisova je bila ispred veoma jakih konkurenata. Među nominovanima su bili Nina Gold za „Hamnet“ (Hamnet), Dženifer Venditi za „Marti Supreme“ (Marty Supreme), Fransin Mejsler za „Grešnike“ (Sinners) i Gabrijel Domingeš za „Tajnog agenta“ (The Secret Agent).

Kasandra Kulukundis osvaja istorijsku nagradu Oskar za najbolju glumačku postavnu ulogu 2026. godine Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Prva nova kategorija posle više od dve decenije

Ova nagrada ima poseban značaj jer je reč o prvoj novoj oskarovskoj kategoriji još od 2001. godine, kada je uveden Oskar za najbolji animirani dugometražni film. Akademijina grana za kasting direktore formirana je u julu 2013. godine i danas broji skoro 160 članova, što dodatno pokazuje koliko je ova profesija konačno dobila priznanje koje dugo zaslužuje.

Emotivna poruka u govoru

Kasandra Kulukundis osvaja istorijsku nagradu Oskar za najbolju glumačku postavnu ulogu 2026. godine Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

U govoru nakon osvajanja nagrade Kassandra Kulukundis zahvalila je Akademiji što je uopšte uvela ovu kategoriju, ali i kolegama koji su se godinama borili da kasting direktori dobiju svoje mesto na velikoj sceni. Posebno je naglasila da ovu nagradu posvećuje i svima onima koji se bave kastingom, a nikada nisu dobili priliku da budu javno priznati, pa čak ni da im ime bude istaknuto uz film na kojem su radili.

Uživo prenos ceremonije dodele Oskara možete pogledati OVDE:

Video: Skandal na dodeli Oskara