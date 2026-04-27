Naša poznata glumica Katarina Radivojević 29. marta je napunila 47 godina, a i dalje važi za jednu od najpoželjnijih Srpkinja, kako kod nas, tako i u Americi, gde već neko vreme živi i radi. Uspela je da zavede mnoge moćne muškarce, (ili su oni pak zaveli nju), a pre burnog ljubavnog života, bila je devojčica koja je glumačku karijeru uspešno započinjala u filmovima "Policajac sa Petlovog brda", igrajući ćerku Ljubiše Samardžića.Njena slava je eksplodirala kada je zaigrala glavnu ulogu u "Zoni Zamfirovoj", i od tada joj se sva vrata otvaraju.

Katarina Radivojević Foto: Nemanja Nikolić

"Život mi je bio pun tuge i bola"

Katarina se na vrhuncu karijere odselila se iz Srbije za Ameriku, gde je godinama pokušavala da osvoji Holivud. Međutim, kako je pred par godina priznala, do ozbiljne holivudske produkcije još nije stigla, ali se nada da će nekada uspeti da snima ono što želi.

Osim toga, priznala je da je zbog posla često morala da pristane na kompromise, ali i da je doživela mnoge teške trenutke u životu.

"Moj život nije bio nimalo lagan niti sladak, bio je prepun tuge i bola, a tako je i danas. Zbog toga volim pića koja su slatka i gorka baš kao i moj život", rekla je Katarina za Alo i dodala da ju je u životu najviše bolela nepravda.

"Strastvena sam osoba i često sam plakala zbog posla. Uglavnom sam se lomila da li da pristanem na kompromise, jer je moj život zapravo jedan veliki kompromis", rekla je Katarinaza pomenuti medij.

