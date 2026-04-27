Dugotrajnim i srdačnim aplauzom publika je sinoć pozdravila premijerno izvođenje scenskog diptiha „Maskarada i Beskrajna igra“, koji je na Velikoj sceni Opere i teatra Madlenianum, povodom Međunarodnog dana igre, na jedinstven način objedinio dramu i balet. Veče je svečano otvorila Gala Jovanović, solistkinja Bečke opere, čitanjem svetske poslanice, čija je autorka ove godine bila proslavljena kanadska koreografkinja Crystal Pite, podsećajući na univerzalnu snagu i značaj umetnosti pokreta.

Prvi deo večeri, drama „Beskrajna igra“ po tekstu Jelene Paligorić Sinkević i u režiji Nastasje Alje Daničić, donosi emotivnu i slojevitu priču inspirisanu životom balerine i glumice Svjetlane Knežević. Kroz nežno i sugestivno oblikovan odnos majke i ćerke u Jugoslaviji šezdesetih godina, predstava prati odrastanje i prve korake u svetu baleta – put koji iz igre prerasta u životni poziv.

Posebnu snagu predstavi daje autentično prisustvo Svjetlane Knežević i njene ćerke Milice Janketić na sceni, čime se ostvaruje dirljiv i snažan dijalog između generacija. Mlada Vera Sinkević unosi toplinu i iskrenost u lik devojčice Ane, dok Staša Ušćumlić sa izraženom senzibilnošću i zrelošću oblikuje lik starije Ane. Predstava se izdvaja kao priča o daru, posvećenosti i ljubavi prema umetnosti, ali i o snazi potrebnoj da se na tom putu istraje. U nastavku večeri izveden je balet „Maskarada“ u koreografiji Aleksandra Ilića, na muziku Arama Hačaturijana i Dmitrija Šostakoviča. Okupljajući mladi ansambl Instituta za umetničku igru – Kompaniju Balet mladih i učenike Srednje baletske škole – Ilić još jednom potvrđuje izuzetan potencijal i umetničku zrelost nove generacije igrača.

Kroz poetski i vizuelno upečatljiv scenski jezik, balet donosi priču o čežnji i nastajanju ljubavi, oblikovanu kroz dinamičnu igru privlačenja i udaljavanja. U atmosferi noći i svetlosti, gde svaki pogled nosi značenje, a svaki pokret menja tok priče, ansambl ostvaruje snažnu scensku energiju. Poseban utisak ostavlja raskošni valcer Hačaturijana, u kojem dolazi do punog izražaja sklad tehničke preciznosti i savremenog koreografskog izraza.

Predstavu u svakom segmentu obogaćuju inteligentne i duhovite intervencije koreografa Ilića, dok se iz ansambla posebno izdvajaju tehnički i glumački upečatljivi Feodora Grujić, Andrej Damjanović i Ana Teslić, kao i sugestivni Tijana Drndarević i Filip Stanić u ulogama animatora.

Savremene i efektne kostime potpisuje Zora Miočinović, koji u ovoj predstavi prevazilaze funkciju pukog rekvizita i, u sadejstvu sa maštovitim svetlosnim rešenjima, postaju ravnopravan scenski element.

„Maskarada i Beskrajna igra“ predstavlja značajan umetnički iskorak, spajajući različite forme, poetike i generacije u jedinstveno scensko iskustvo. Ova nova produkcija Opere i teatra Madlenianum i Instituta za umetničku igru, snažno potvrđuje njihovu stratešku i doslednu posvećenost razvoju i afirmaciji mladih baletskih umetnika u Srbiji, istovremeno gradeći dinamičan i inspirativan dijalog između tradicije i savremenih umetničkih poetika. U tom susretu jasno se potvrđuje igra kao univerzalni jezik umetnosti – snažan, komunikativan i neprolazan – čija punoća i značaj posebno dolaze do izražaja na dan kada se slavi širom sveta.