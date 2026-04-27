Slavni muzičar Goran Bregović dobio je izuzetnu počast u francuskom gradiću Seisan - svečano je proglašen musketarom i zaštitnikom Armanjaka (fr. Mousquetaire d'Armagnac).

Goran Bregović u Francuskoj Foto: Ustupljena fotografija

Ova jedinstvena ceremonija održana je tokom Bregovićevog gostovanja na 19. izdanju poznatog festivala balkanske i romske muzike "Welcome in Tziganie u Seisanu". Muzičar je u nedelju, 26. aprila, pred više hiljada posetilaca i ljubitelja muzike sa Balkana održao spektakularan koncert sa svojim Orkestrom za svadbe i sahrane, ujedno najavio i svoj novi album.

Kao kruna njegovog gostovanja u regiji Gers (Gaskonja), predstavnici čuvenog udruženja "Četa musketara Armanjaka" (La Compagnie des Mousquetaires d'Armagnac) priredili su svečanost na kojoj je kompozitoru uručena ova tradicionalna istorijska titula.

Šta znači titula "Musketara Armanjaka"?

Titula musketara iz Gaskonje ne dodeljuje se svakodnevno. Ova regija, poznata kao istorijska postojbina čuvenog d'Artanjana, već decenijama neguje tradiciju primanja istaknutih međunarodnih ličnosti u svoje elitne redove.

Uloga i misija: Osobe koje ponesu ovu titulu postaju počasni ambasadori i "zaštitnici" ovog regiona. Njihova misija je da širom sveta čuvaju duh Gaskonje, vrednosti bratstva i da promovišu armanjak, najstariji i najprestižniji francuski vinski destilat (vinjak).

Balkanska tradicija u Seisanu: Zanimljivo je da festival Welcome in Tziganie već ima istoriju ovakvih odlikovanja umetnika sa naših prostora. Proslavljeni reditelj i muzičar Emir Kusturica takođe je proglašen musketarom Armanjaka na zatvaranju istog festivala u aprilu 2019. godine.

Nastavak uspešne misije

Ovaj događaj predstavlja još jednu potvrdu ogromnog poštovanja koje francuska i evropska publika imaju prema radu Gorana Bregovića. Njegova muzika decenijama uspešno spaja različite kulture, a titula gaskonjskog musketara ostaje kao trajno i simpatično svedočanstvo o njegovom uticaju i nezaboravnom prolećnom vikendu na jugu Francuske.

