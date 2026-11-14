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Muškarac po imenu Nik (@nickfromohio) poručio je da sa TikToka uvek proverite da li ste ugasili kamericu nakon Zum sastanka, pre nego što započnete druge aktivnosti.

Ispričao je da je onlajn sastanak napustio nekoliko minuta ranije, ugasio kameru i otišao po hranu. Kada se vratio, primetio je da lampica na kameri i dalje svetli. Radoznao, nije prekinuo vezu, a ispostavilo se da kameru nije isključio ni njegov šef.

"Otvorim Zum da vidim šta se događa i šta vidim? Moj šef leži na podu u drugom delu kancelarije. Ležao je na podu bos, videli su mu se nožni prsti. Pored njega neka žena koju ne poznajem. Nije u pitanju njegova supruga. Trljala mu je puter od kikirikija po stopalima.", otkrio je u videu koji je snimio pre skoro godinu dana.

"Samo spomeni kikiriki u razgovoru"

Nik je poručio da ne zna da li će zbog ovoga dobiti otkaz ili "zauvek sačuvati posao". Iznenadio je razotkrivanjem ovakvih detalja sa Zum sastanka, pa su neki pomislili da je priču plasirao zbog lajkova.

Između ostalih komentara, dobio je i ovakav savet: "Samo spomeni puter od kikirikija nekoliko puta u razgovoru. Potvrdi dominaciju".

Neprijatne situacije nisu retke tokom Zum sastanaka, a skoro uvek je razlog kamera koja se ne ugasi na vreme. Nekoliko sekundi pažnje može da vas spase ovakvih pehova. A koliko će šefa koštati preljuba? U to će se on najbolje uveriti.

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