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Umetnica Kristl Moli podelila je na Instagramu prizore sa svog raskošnog venčanja u Kankunu, ali jedan detalj je posebno privukao pažnju pratilaca. Nakon ceremonije presvukla se u veoma smelu haljinu koja je izazvala podeljene reakcije.

Haljina koja je privukla svu pažnju

Za večernju proslavu odabrala je providnu haljinu brenda Mirror Palais, koja je naglasila njenu figuru i ostavila vidljivim brojne tetovaže. Stajling je dodatno upotpunila upečatljivim minđušama Alexis Bittar i cipelama brenda Tony Bianco. Moli je fotografije svog drugog izdanja objavila nakon ceremonije, a upravo je izbor haljine postao glavna tema među pratiocima.

"Želim muža kojem ću verovati kao ti toj haljini"

Komentari na objavu bili su prilično podeljeni. Dok su neki pohvalili njeno samopouzdanje i odvažan modni izbor, drugima je haljina bila previše.

Nekoliko komentara bilo je posebno duhovito: "Želim muža kojem ću verovati kao ti toj haljini", "Kad bih barem mogla da verujem ljudima kao što ona veruje toj haljini", neki su od onih koji su se istakli.

(Kurir.rs/Index)

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Venčanje Srbina i Ugađanke Izvor: Kurir/Z.G.