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Nastavnica biologije i geografije (62) iz nemačkog grada Duizburga našla se u središtu velikog skandala nakon što je otkriveno da je čak 17 godina bila na bolovanju, a za sve to vreme primala punu platu. Iako od 2009. godine nije držala nastavu, njena primanja su redovno isplaćivana, uključujući povećanja zarade i naknade za neiskorišćeni godišnji odmor. Sada je protiv nje podignuta optužnica zbog sumnje na višestruku prevaru i falsifikovanje dokumenata.

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Prema dosadašnjim nalazima istrage, samo od marta 2021. do marta 2025. godine nastala je šteta od čak 248.000 evra, dok raniji period njenog odsustva više ne može biti predmet krivičnog gonjenja zbog zastarelosti.

Novi direktor nije ni znao da nastavnica postoji

Žena je radila u stručnoj školi u Veselu, u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, a 2009. godine otvorila je bolovanje zbog psihičkih tegoba. Od tada je redovno dostavljala lekarska opravdanja, zbog čega se godinama nije vraćala na nastavu.

Koliko je njeno odsustvo prošlo nezapaženo, najbolje pokazuje podatak da novi direktor škole, koji je na tu funkciju stupio 2015. godine, u tom trenutku nije ni znao da je ona zaposlena u ustanovi. Kako je ispričao nemačkom „Bildu“, ranije nikada nije čuo njeno ime.

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Ipak, nadležni su slučaj ozbiljnije počeli da proveravaju tek u proleće 2024. godine, nakon čega je pokrenuta istraga i pretresen stan nastavnice.

Sumnja se da je falsifikovala lekarska opravdanja

Tužilaštvo tereti 62-godišnjakinju za 11 posebno teških slučajeva prevare i dva slučaja falsifikovanja dokumenata.

Istražitelji veruju da je poslodavcu dostavila deset potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad, iako je, prema njihovim sumnjama, mogla da obavlja nastavnički posao.

Navodno je čak i u septembru 2025. godine, kada je protiv nje već bio pokrenut disciplinski postupak, nastavila da dostavlja medicinsku dokumentaciju kojom je pravdala odsustvo.

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Posebnu pažnju privuklo je otkriće da je, kako se sumnja, sama napravila dve potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za ronjenje. Na taj način je navodno pokušala da obezbedi mogućnost da nastavi da se bavi ovim sportom, uprkos dugogodišnjem bolovanju.

Prema tvrdnjama tužilaštva, doktorka koja je navedena kao izdavalac tih potvrda uopšte ne postoji.

Proveravali da li je tokom bolovanja imala drugi posao

Tokom istrage pojavile su se i informacije da je nastavnica, dok je zvanično bila nesposobna za rad u školi, možda radila kao praktičarka alternativne medicine. Međutim, nadležni nisu uspeli da pronađu dokaze koji bi potvrdili tu sumnju.

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Nastavnica tokom policijske istrage nije želela da daje izjave, a slučaj nije komentarisao ni njen advokat.

Optužnica je dostavljena Zemaljskom sudu u Duizburgu, koji treba da odluči da li će otvoriti glavni sudski postupak. Ukoliko optužbe budu dokazane, 62-godišnjakinja bi mogla da se suoči sa ozbiljnom zatvorskom kaznom.

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