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Dok se u javnosti često govori o neprijatnostima koje pacijenti doživljavaju u bolnicama, medicinskim sestrama i lekarima, mnogo ređe se čuje kroz kakve situacije svakodnevno prolaze sami zdravstveni radnici. Jedna medicinska radnica odlučila je da progovori o iskustvima koja je godinama skupljala radeći sa pacijentima, a njena ispovest na Redditu izazvala je pažnju zbog detalja koji pokazuju koliko posao u zdravstvenim ustanovama ponekad može da bude neprijatan.

ilustracija Foto: Chalermpon Poungpeth / Alamy / Profimedia

Rasprava o najgorim iskustvima zdravstvenih radnika sa pacijentima pokrenuta je na Redditu, gde su zaposleni u zdravstvu dobili priliku da podele situacije koje su im ostale u sećanju. Među komentarima se izdvojila ispovest žene koja je opisala nekoliko slučajeva, od nehigijenskih navika pojedinih pacijenata do uvreda kojima je medicinsko osoblje bilo izloženo čak i dok je brinulo o teško bolesnim ljudima.

- Mogla bih knjigu da napišem o pacijentima. Nagledala sam se bezobraznih, odvratnih, ludih i napornih pacijenata - započela je svoju priču.

Pacijent držao izmet na stolu pored hrane

Jedna od situacija koju, kako tvrdi, nije mogla da zaboravi dogodila se dok je brinula o muškarcu srednjih godina koji je imao ileostomu. Reč je o hirurški napravljenom otvoru na trbušnom zidu, kroz koji se sadržaj tankog creva odvodi u posebnu kesu.

Foto: Shutterstock

Pacijent je mogao samostalno da prazni kesu, ali je, prema rečima zdravstvene radnice, imao naviku koja je osoblju predstavljala veliki problem. Umesto da sadržaj odnese u toalet, ostavljao ga je u posudi na stolu, čak i tokom obroka.

- Nije mu se dalo da baca u WC, pa bi za vreme ručka na stolu bila hrana zajedno sa posudom tečne, smrdljive stolice - ispričala je ona.

Dodala je da je muškarac boravio sam u bolničkoj sobi, ali da joj je prizor hrane i posude sa crevnim sadržajem ostao među najneprijatnijim iskustvima iz tog perioda rada.

Na preglede dolaze bez osnovne higijene

Medicinska radnica danas je zaposlena na odeljenju endoskopije, gde se obavljaju pregledi poput gastroskopije i kolonoskopije. Iako je tokom karijere videla mnogo toga, priznala je da je i dalje iznenađuje koliko pacijenata dolazi na zakazane preglede ne vodeći dovoljno računa o ličnoj higijeni.

Posebno je naglasila da ne govori o teško bolesnim ili nepokretnim osobama kojima je potrebna pomoć pri održavanju higijene, već o pacijentima koji su fizički sposobni da samostalno brinu o sebi.

- Koliko se ljudi ne opere pre pregleda, to je prestrašno. Govorim o mlađim, pokretnim pacijentima - navela je.

Vređao medicinske sestre do poslednjeg dana života

ilustracija Foto: Chalermpon Poungpeth / Alamy / Profimedia

Ipak, među svim iskustvima koja je podelila, posebno se izdvojila priča o pacijentu koji je nedeljama bio na samrti, ali je, prema njenim rečima, do poslednjeg trenutka vređao zdravstvene radnike koji su o njemu brinuli.

Kako je opisala, muškarac je približno mesec dana proveo na bolničkom odeljenju, a njegovo ponašanje prema osoblju nije se promenilo ni kada mu se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo.

- Ne biste verovali koliko pacijenata bude i dalje bezobrazno, a umire. Imali smo jednog pacijenta, umirao je valjda mesec dana na odeljenju, ali do poslednjeg dana nas je vređao i bio bezobrazan. Niko ga nije ni posetio za to vreme - zaključila je zdravstvena radnica.

Video: Medicinska sestra o umiranju