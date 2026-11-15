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Neobična pljačka u Nemačkoj nasmejala je javnost zbog nesvakidašnje greške koju je napravio razbojnik. Muškarac je ušao u drogeriju sa namerom da ukrade novac iz kase, ali se njegov plan završio potpunim fijaskom. Iako je uspeo da pobegne sa plenom, ubrzo se ispostavilo da je iz prodavnice izašao siromašniji nego što je bio kada je u nju ušao.

ilustracija Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Sve se dogodilo u subotu, 7. novembra, oko 18.30 časova, u drogeriji u nemačkom mestu Tegernhajm, nedaleko od Regensburga. Nepoznati muškarac ušao je u prodavnicu, odabrao pakovanje žvakaćih guma od 1,99 evra i prišao kasi, ne sluteći da će upravo novčanica kojom je nameravao da plati postati najveća greška njegove pljačkaške avanture.

Dao 100 evra za žvake, pa nasrnuo na kasirku

Prema izveštaju nemačke policije, muškarac je na pult spustio novčanicu od 100 evra kako bi platio žvake koje su koštale svega 1,99 evra.

Kada je radnica otvorila kasu da mu vrati kusur, napadač je iskoristio trenutak, otvorio vrata kase i laktom odgurnuo ženu u stranu.

Kasirka je pokušala da ga spreči da uzme novac, ali je muškarac ipak uspeo da zgrabi šest novčanica od po deset evra.

Sa plenom od 60 evra odmah je pobegao iz prodavnice.

Međutim, u žurbi je zaboravio jedan veoma važan detalj - sopstvenu novčanicu od 100 evra, koju je prethodno ostavio na pultu.

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Policija traga za nespretnim razbojnikom

Kriminalistička policija u Regensburgu preuzela je istragu i pozvala građane koji imaju bilo kakve informacije da pomognu u identifikaciji osumnjičenog.

Prema policijskom opisu, reč je o muškarcu starom oko 25 godina, visokom približno 185 centimetara, vitke građe i bez brade.

U trenutku pljačke nosio je svetle farmerke, patike i crnu jaknu sa kapuljačom.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni pronađen, a nemačka policija nastavlja potragu.

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