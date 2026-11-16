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Britanka Mari Lejn (69) doživela je neprijatno iznenađenje kada je na groblju u Linkolnširu, gde počivaju njeni roditelji, otkrila da je na grobnom mestu koje je godinama ranije rezervisala i platila sahranjena potpuno nepoznata osoba. Zbog propusta lokalnih vlasti usledila je dugotrajna borba, koja je na kraju završena ekshumacijom posmrtnih ostataka, uprkos protivljenju porodice preminulog.

Mari je još 2013. godine obezbedila pravo na sahranu na parceli groblja u mestu Diping Sent Džejms, neposredno iza groba svojih roditelja. Želela je da jednog dana počiva pored najbližih, zbog čega joj je upravo ta lokacija bila posebno važna.

Međutim, prilikom posete groblju početkom 2023. godine, suočila se sa prizorom koji nije mogla ni da zamisli. Mesto koje je odabrala za sebe već je bilo zauzeto.

- Samo sam stajala i, iskreno, nisam znala šta da radim. Neko koga uopšte ne poznajem bio je sahranjen u mom grobu - ispričala je Mari za BBC.

ilustracija Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Platila mesto još 2013. godine, a onda otkrila grešku

Dokumentacija lokalne samouprave, u koju je BBC imao uvid, potvrđuje da je Lejnova 2013. kupila isključivo pravo na sahranu na pomenutoj parceli.

Iako je raspolagala dokazima da je grobno mesto rezervisano za nju, rešavanje problema pretvorilo se u dugotrajan postupak. Kako je objasnila, nije želela da prihvati drugu lokaciju jer u neposrednoj blizini roditeljskog groba više nije bilo slobodnih parcela.

- Kupila sam to grobno mesto da bih bila blizu svojih roditelja. Nema nikakvog smisla da budem sahranjena na tom groblju ako ne mogu da počivam pored ljudi koje volim - rekla je ona.

Posebno ju je pogodio odnos nadležnih institucija, od kojih je očekivala da mnogo brže isprave propust.

Porodica preminulog protivila se ekshumaciji

Čitav slučaj dodatno se zakomplikovao kada je pokrenut postupak za izmeštanje posmrtnih ostataka osobe koja je greškom sahranjena na njenoj parceli.

Prema pravilima koja važe u Engleskoj, za ekshumaciju tela sa neosvećenog zemljišta neophodna je dozvola Ministarstva pravde, a uobičajena procedura podrazumeva i saglasnost najbližih članova porodice pokojnika.

Međutim, u ovom slučaju porodica preminulog protivila se premeštanju posmrtnih ostataka iz moralnih i verskih razloga.

Uprkos tome, britansko Ministarstvo pravde izdalo je dozvolu za ekshumaciju, uz obrazloženje da postoji veoma malo drugih mogućnosti da se prvobitna greška ispravi.

Odluka je doneta bez pristanka najbližih srodnika pokojnika, a grobno mesto je nakon ekshumacije ponovo stavljeno na raspolaganje Mari Lejn.

Lokalna samouprava priznala je da je došlo do propusta i uputila izvinjenje obema porodicama zbog neprijatnosti koje su pretrpele.

Suprug tvrdi da je čitav slučaj ostavio teške posledice

Marin suprug Erik Lejn ispričao je da je višegodišnja borba sa nadležnima izuzetno pogodila njegovu ženu.

On smatra da je problem nastao zbog neodgovarajućeg vođenja evidencije o grobnim parcelama i strahuje da bi se slična situacija mogla ponoviti.

Tužna žena sedi kraj obale reke Foto: Leila Cutler / Alamy / Profimedia

BBC je lokalnim vlastima uputio pitanja o ovim navodima, kao i o merama koje su preduzete kako bi se sprečili budući propusti, ali odgovor nije stigao.

Erik je objasnio i da njegova supruga više nema isti odnos prema groblju koje je nekada redovno posećivala.

- Sada je za to mesto vezano mnogo ružnih uspomena i gorčine. Ne znam da li će taj osećaj ikada nestati - rekao je on.

Želela da upozna porodicu pokojnika, ali joj to nije omogućeno

Uprkos svemu što je doživela, Mari ističe da razume bol druge porodice, koja se, ni kriva ni dužna, našla u izuzetno teškoj situaciji.

Kako je ispričala, više puta je tražila od lokalnih vlasti da joj omoguće susret sa rođacima ekshumiranog pokojnika, ali njeni zahtevi nisu prihvaćeni.

- Želela sam da se sretnem sa njima. Nebrojeno puta sam to tražila od lokalne samouprave, ali su mi svaki put rekli da to nije moguće - navela je ona.

Foto: trabantos/Shutterstock

Iako je grobno mesto ponovo njeno, Mari priznaje da ga više ne posmatra na isti način. Odlazak na groblje sada joj izaziva nelagodu, zbog čega roditeljski grob posećuje znatno ređe nego ranije.

Posebno je ogorčena činjenicom da je za ispravljanje administrativnog propusta bila potrebna višegodišnja borba.

- Ovo nije smelo da traje tri godine, pa čak ni tri meseca. Nije trebalo toliko da se borimo - poručila je Mari.

Video: Austrougarsko groblje