Duhoviti video-zapis zabeležen u jednom putničkom avionu munjevito je osvojio društvene mreže pošto je među putnicima zavladala potpuna panika zbog nepozvanog gosta. Gotovo puna dva minuta u kabini je trajala prava uzbuna, sve dok članica posade nije prišla i utvrdila da se iza čitave uzbune zapravo krije jedan simpatični jež.

Prema prizorima sa snimka koji je preplavio internet, čitava zbrka počela je u deliću sekunde kada su putnice u jednom redu opazile kako im se tik pored stopala šunja nepoznato stvorenje. Prestravljene i zatečene ovakvim prizorom, žene su momentalno pustile glas i poskakale sa svojih mesta, što je u trenu izazvalo lančanu reakciju straha širom aviona.

Muškarci pobegli brže od žena

Nadajući se da će neko preuzeti stvar u svoje ruke i oterati uljeza, uznemirene putnice uputile su poglede ka muškarcima koji su sedeli u blizini, očekujući njihovu zaštitu. Umesto herojskog poteza, dogodila se još smešnija scena jer su i muškarci u panici počeli da skaču i uzmiču od svojih sedišta, nemajući predstavu kakva se životinja mota po prolazu. Opšti metež, povici i guranje među putnicima potrajali su bezmalo dva minuta, dok su svi nastojali da se domognu sigurnog odstojanja.

Pribrana stjuardesa razrešila misteriju

Tačku na ovu vazdušnu dramu napokon je stavila smirena stjuardesa. Ona je staloženo zakoračila ka delu kabine gde je vreva bila najglasnija, sagla se i bez trunke oklevanja podigla životinjicu u naručje, posle čega je usledilo opšte iznenađenje. Umesto kakve opasne životinje ili gmizavca od kojih su svi zazirali, pred putnicima se ukazao sićušni, potpuno bezopasni jež. Iako ostaje zagonetka na koji način je ovaj mali glodar uspeo da zaobiđe aerodromske provere i ukrca se na let, snimak je u rekordnom roku razveselio hiljade ljudi na mrežama, koji su se u komentarima najviše šalili na račun uspaničenih muškaraca sa ovog putovanja.

Pogledajte video: Stjuardesa o jeftinim avio letovima