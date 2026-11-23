Slušaj vest

Žena koja se predstavlja kao "Hotvajf" (zavodljiva supruga) u braku je sa suprugom Džekom, koji je, kako kaže, potpuno zadovoljan njihovim dogovorom. Kreatorka sadržaja iz južne Kalifornije ističe da je venčani prsten važan deo njenog identiteta, jer je srećno udata i otvoreno živi u poliamornoj zajednici, odnosno u odnosu u kojem je moguće imati više ljubavnih partnera uz znanje i saglasnost svih uključenih.

„Mislim da ljudi vide venčani prsten i odmah imaju određene predstave o tome kako bi brak trebalo da izgleda“, rekla je ova žena.

„Volim to što sam udata i veoma sam zadovoljna načinom života koji sam izabrala. Moj suprug me podržava i to je važan deo moje priče“

Kako ističe, njen način života nije samo umetničko ime ili deo imidža koji gradi na društvenim mrežama.

Ilustracija Foto: NDAB Creativity/Shutterstock

„Moj suprug me podržava i to je važan deo moje priče“, dodala je.

Za "Hotvajf" venčani prsten je pravi, kao što je i njen brak stvaran. Ipak, ona ne krije da joj prijaju intimni susreti sa drugim muškarcima, a zainteresovane poziva da joj se jave putem društvenih mreža.

Svojim pratiocima na platformi Iks (X) poručila je:

„Najsmešnije mi je kada ljudi misle da nešto radim krišom. Moj suprug verovatno zna više o mojim planovima nego ja sama. Smešno je kako ljudi pretpostavljaju da udata žena mora da prestane da flertuje. Udata sam, nisam mrtva. Neke supruge skupljaju tašne. Ja skupljam nezaboravne priče. I verujte mi, imam nekoliko koje vredi ispričati. Naša predstava o normalnom možda je malo drugačija“

Iako insistira na tome da njoj i Džeku njihov bračni dogovor ne deluje neobično, priznaje da ga drugi ljudi možda ne bi razumeli.

„Ponekad se zapitam šta bi ljudi pomislili kada bi čuli neki sasvim običan razgovor između mog supruga i mene.

A onda se setim da je naša definicija normalnog možda malo drugačija“, rekla je.

Šta je „hotwife“ način života?

Takozvani „hotvajf“ (hotwife) način života, koji je poslednjih godina postao sve popularniji na društvenim mrežama, podrazumeva dogovor u okviru nemonogamne veze u kojem udata žena ima seksualne odnose sa drugim muškarcima, uz potpuno znanje i podsticaj svog supruga.

Za razliku od klasičnog svingovanja, koje najčešće podrazumeva zajedničke seksualne susrete parova, ovaj model odnosa usredsređen je na samostalne susrete supruge.

Mnogi muškarci koji praktikuju ovakav odnos kažu da im pričinjava zadovoljstvo to što drugi muškarci žele njihovu partnerku.

Heštagovi povezani sa ovim načinom života prikupili su desetine miliona pregleda na platformama Iks, TikTok i Redit, dok sve više parova otvoreno govori o napuštanju tradicionalnih pravila monogamije.

(Kurir.rs/TheSun)