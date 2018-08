Ako spadate u one koji su spretni u održavanju ravnoteže, onda budite spremni da vas ovaj momak "izbaci iz ležišta".

On je poligon, koji je uglavnom bio sastavljen od nestabilnih stvari kao što su lopte, konopci, valjci, grede i slično, prešao kao od šale, a da se nijednom nije ni zaljuljao. Još kada vam kažemo da je ovaj balansero nekoliko puta pravio salto i da ga ni to nije poremetilo, onda ćete shvatiti koliko je on vešt.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir