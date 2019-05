DŽINOVSKI TALAS IH RAZBACAO KAO DA SU KEGLE: Devojke htele fotku na opasnom mestu, pa se loše provele (VIDEO)

Kraljičino kupalište na ostrvu Kauaj koje priparda Havajima važi za jedno od najatraktivnijih mesta, pa zato mnogi turisti dolaze baš tu da naprave dobre fotografije. Sa druge strane, na tom mestu talasi umeju da budu veoma visoki i snažni, te lokalne vlasti stalno upozoravaju pridošlice na opasnosti koje tu vrebaju, kao i da je već 28 ljudi poginulo na tom mestu.

No, turisti k'o turisti, ignorišu sve apele i stalno dolaze da ovekoveče svoj boravak ovde. Tako su se i dve devojke popele na stene i prišle tik do okeana kako bi napravile što bolje slike. Čak ni kada ih je prvi talas pomeo u fotografisanju, one nisu odustale jer su htele još jednom da škljocnu. Tada se, međutim, pojavio jedan džinovski koji ih je oborio kao od šale.

Kurir.rs / Foto:Printskrin

