Nesvakidašnji zadatak koji je mlada poverila svojoj deveruši na dan venčanja pokrenuo je veliku raspravu na Tik-Toku, gde je video tog trenutka postao viralan sa više od 3.5 miliona pregleda i izazvao brojne reakcije.

Snimak, koji je objavila dvadesetogodišnja studentkinja iz Alabame Sofija Vils prikazuje je kako stoji u crkvi dok se mladenci spremaju da napuste obred. U trenutku kada par izlazi, Vilsova vadi mobilni telefon kako bi obavila ono što je nazvala "vrlo važnim zadatkom", koji joj je dodelila sama mlada.

Preko videa je ispisan tekst: "Kad ti je zadatak da se prezime promeni na društvenim mrežama odmah". Snimak je prikupio više od 548.000 lajkova, no korisnici Tik-Toka nisu se složili oko toga da li je tajming bio primeren.

"Tužno" ili deo modernih običaja?

"Ovo je tužno", napisao je jedan korisnik, dok se drugi složio: "Ovo je tako čudno. Samo sačekaj nekoliko sati." Treći komentator je napisao: "Nikad neću promeniti svoje korisničko ime na Instagramu".

Drugi su, međutim, podržali ovaj potez: "Nije službeno dok se ne promeni na društvenim mrežama", ustvrdio je jedan korisnik. Javile su se i brojne bivše mlade sa svojim iskustvima.

"Ja sam svoje promenila u ponoć uoči venčanja, kako bi sve oznake na taj dan bile sa mojim novim prezimenom", napisala je jedna. Druga je dodala: "Ja sam svoje promenila čim sam izašla sa obreda. Mobilni mi je bio u džepu."

