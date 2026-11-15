Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u braku su od 2008. godine

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Glumački par, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, nedavno su postali vlasnici luksuznog stana u Zemunu, pored toga u njihovom vlasništvu nalazi se još jedan stan u Beogradu, kao i vikendica sa bazenom u Čortanovcima.

Naime, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, nedavno su pazarili stan u mirnom kraju u Zemunu, u koji su sa ćerkom Milom i Verom prešli da žive, iz nekretnine na Novom Beogradu, koja je godinama bila njihov dom.

Sloboda Mićalović Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Novi stan poznatog para nalazi se u zgradi starije gradnje koja se odlikuje izuzetnim kvalitetom i savršenom lokacijom. Okružen parkovima i sa predivnim pogledom na Dunav, ovaj stambeni prostor predstavlja idealno mesto za miran porodičan život.

Novi dom u Zemunu Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović Foto: Instagram/sloboda_micalovic_boba

Dom prepun uspomena

Osim ovog stana, Sloboda i Vojin poseduju i nekretninu na Novom Beogradu, u kojoj su njihove ćerke, Vera i Mila odrasle, a reč je o stanu ispunjenom toplinom. Prostorom dominiraju beli tonovi, a dnevni boravak krasi klavir, tople porodične uspomene i sećanje na odrastanje njihovih devojčica.

U galeriji pogledajte kako izgleda imanje Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića u Čortanovcima:

1/5 Vidi galeriju Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića Foto: Printscreen/Paparaco lov

Raj sa pogledom na Dunav

Omiljena nekretnina u vlasništvu glumačkog para, svakako je vikendica u Čortanovcima, koju je par godinama doteravao po svojoj meri.

Naime, oni su svoje bajkovito dvorište uredili kako su želeli, pa osim raskošnog dvorišta, u kome glumac uzgaja vinograd, poseduju bazen, letnjikovac, roštilj i vikendicu, u kojoj provode dosta vremena tokom leta, a s obzirom na blizinu Dunava, Vojinu, koji je strastveni ribolovac, ovo je omiljena porodična nekretnina.

(Kurir.rs/Blic)

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