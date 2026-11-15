Veliko imanje s bazenom i pogledom na Dunav i dva luksuzna stana u Beogradu: Evo šta sve poseduju Sloboda i Vojin Ćetković
Glumački par, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, nedavno su postali vlasnici luksuznog stana u Zemunu, pored toga u njihovom vlasništvu nalazi se još jedan stan u Beogradu, kao i vikendica sa bazenom u Čortanovcima.
Naime, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, nedavno su pazarili stan u mirnom kraju u Zemunu, u koji su sa ćerkom Milom i Verom prešli da žive, iz nekretnine na Novom Beogradu, koja je godinama bila njihov dom.
Novi stan poznatog para nalazi se u zgradi starije gradnje koja se odlikuje izuzetnim kvalitetom i savršenom lokacijom. Okružen parkovima i sa predivnim pogledom na Dunav, ovaj stambeni prostor predstavlja idealno mesto za miran porodičan život.
Dom prepun uspomena
Osim ovog stana, Sloboda i Vojin poseduju i nekretninu na Novom Beogradu, u kojoj su njihove ćerke, Vera i Mila odrasle, a reč je o stanu ispunjenom toplinom. Prostorom dominiraju beli tonovi, a dnevni boravak krasi klavir, tople porodične uspomene i sećanje na odrastanje njihovih devojčica.
U galeriji pogledajte kako izgleda imanje Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića u Čortanovcima:
Raj sa pogledom na Dunav
Omiljena nekretnina u vlasništvu glumačkog para, svakako je vikendica u Čortanovcima, koju je par godinama doteravao po svojoj meri.
Naime, oni su svoje bajkovito dvorište uredili kako su želeli, pa osim raskošnog dvorišta, u kome glumac uzgaja vinograd, poseduju bazen, letnjikovac, roštilj i vikendicu, u kojoj provode dosta vremena tokom leta, a s obzirom na blizinu Dunava, Vojinu, koji je strastveni ribolovac, ovo je omiljena porodična nekretnina.
(Kurir.rs/Blic)
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