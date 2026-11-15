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Dugo je gajila imidž "device" u filmovima, pa je za mnoge bila oličenje čednosti u periodu četrdesetih, pedesetih i šezdesetih.

Međutim, istina o njenom privatnom životu bila je potpuno drugačija, baš kao i ona sama, a neki glumci (glumac Ronald Regan, kasnije predsednik Amerike) koji su, kako su svojevremeno govorili, "prošli" kroz njen krevet, imali su običaj da u šali kažu da su bili sa njom pre nego što je postala devica.

Doris Dej rođena je kao Doris Meri En Kapelhof u Sinsanatiju 1922. godine, a preminula je 2019 godine. Udavala se četiri puta i imala je samo jednog sina Terija Melčera, veoma uspešnog muzičkog producenta koji je svojevremeno radio sa nekim od najpoznatijih bendova u Americi kao što su "The Beach boys".

Saobraćajna nesreća onemogućila je plesnu karijeru

Doris je želela da postane profesionalna plesačica, ali je nakon saobraćajene nesreće, koju je doživela početkom četrdesetih, imala povredu zbog koje nije mogla profesionalno da se bavi plesom. Započela je karijeru pevačice na radiju i bila je veoma popularna u posleratnoj Americi, ali su je brzo otkrili Holivudski producenti i započela je filmsku karijeru.

Bila je kraljica romantičnih komedija

Karijeru je započela krajem četrdesetih, a do šezdesetih je snimila desetine filmova, pretežno komedija, poznatijih i mlađim generacijama po kojima je i postala poznata.

Doris Dej Foto: Paramount Pictures - Filwite Pro / AFP / Profimedia

Život glumice bio je ispunjen tragedijama

Koliko god da je njena filmska karijera bila umivena ulogama dobrih, časnih, uspešnih i devojaka za primer, toliko joj se u privatnom životu nije dalo da sastavi kraj sa krajem.

Sve što je oduvek želela, prema njenom svedočenju je da bude domaćica, da ima dobrog muža, decu i kuću, da im kuva i obavlja kućne poslove. Ali život je tekao u drugom pravcu.

Prvi put se udala za saksofonistu Ala Džordana sa samo devetnaest godina, zatrudnela i dobila jedinog sina Terija Melčera, koji će kasnije dobiti prezime njenog trećeg muža.

Prvi muž je tukao

Al Džordan je prema Dej bio nasilan, često je tukao, pa čak i u trudnoći. Kada bi pokušala da napravi i najmanji korak i uradi nešto po sopstvenom nahođenju, Džordan bi postao nasilan i tukao je, a kada više nije znao kako da je povredi u njihovu kuću dovodio je druge žene i sa njima imao odnose u glumičinoj spavaćoj sobi.

Doris Dej Foto: The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Nakon dve godine fizičke i psihičke toruture, Doris Dej je podnela zahtev za razvod i ponovo postala slobodna. Njen bivši suprug je brzo nakon ovoga izvršio samoubistvo, a glumica nikada nije u potpunosti uspela da prevaziđe ovu traumu.

Drugi muž je ostavio

Drugi put se udala za saksofonistu Džordža Vajdlera, ali brak sa njim nije trajao dugo. Karijera Doris Dej tada je krenula uzlaznom putanjom, a Vajdler jednostavno nije mogao da podnese činjenicu da je žena uspešnija od njega.

Treći prokockao sav njen novac i ostavio je u dugovima

Treći put udala se za nezavisnog filmskog producenta Martija Melčera, koji joj je bio oslonac, preuzeo je na sebe sve obaveze oko njene karijere, bio joj je neka vrsta menadžera. Sa njim je možda imala delić onoga o čemu je maštala, jer su pred njom bila najbolje godine karijere, veoma uspešne i miran porodični život sa Melčerom, koji je kao što je ranije pomenuto dao svoje prezime glumičinom sinu Teriju.

Doris Dej Foto: THA / Alamy / Profimedia

Doris Dej udala se treći put za Melčera 1951. godine, a brak je prekinut njegovom smrću 1968. godine.

Međutim, tek nakon Martijeve smrti Doris saznaje veoma neprijatnu vest, a to je da je Marti, koji je upravljao i njenim finansijama sav novac, preciznije dva miliona dolara koje je imala, uložio u veoma rizičan biznis, koji je propao, tako da je glumicu ostavio na ulici i bez novca.

Tu nije kraj, jer je Melčer iza sebe ostavio dugove koje je Doris morala da otplaćuje. Umesto da se povuče iz Holivuda, kako je planirala, glumica je sada morala da pronađe način da otplati dugove i da na kraju krajeva nađe izvor prihoda od kojih bi mogla da živi i plaća redovne račune.

Njen imidž je na vratima s*eskualne revolucije koja je započeta u Americi, bio problematičan i nije išao u korak sa vremenom, pa je glumica morala da nađe način da dođe do svoje publike, pošto je odbila mnoge uloge koje joj kako je rekla, nisu odgovarale kao što je uloga gospođe Robinson u filmu "Diplomac".

Doris Dej Foto: WARNER BROS / AFP / Profimedia

Tako je nastala njena emisija "Doris Day Show", koju su snimali od 1968 do 1973. godine, gde je Doris uspela da dođe do svoje publike, a tako i zaradi dovoljno novca da vrati dugove i ponovo stane na noge.

Zalagala se za prava života

Poznata su i njena zalaganja za prava životinja. Pokrenula je i "Doris Day Animal Foundation" koja i danas postoji i bavi se prikupljanjem novca za nezbirnute životinje kao i finansiranjem brojnih azila.

Kada je reč o Doris, još jednom je okušala sreću u ljubavi i 1976. godine se udala za biznismena Bilija Komdena i brak je trajao šest godina, sve do 1982. godine.

Četvrtog muža ostavila jer je bio dosadan

Doris je u tom periodu uspela da shvati, da brak i romantični prikaz ljubavi o kojoj je maštala jednostavno nisu njena šoljica čaja. Brak sa Komdeom okarakterisala je kao dosadan, a jednom prilikom je izjavila i da se u toku braka sa njim jedino radovala druženju sa svojim psima, a u tom periodu imala je četiri ljubimca.

Sin joj je bio najveća podrška

Teri Melčer, sin Doris Dej jednom prilikom izjavio je da se divi svojoj majci jer nikada nije video ženu koja je u toj meri sposobna da sve počne od početka. Melčer nije nadživeo majku i preminuo je 2004. godine od posledica raka.

Poznato je bilo njeno prijateljstvo sa glumcem Rokom Hadsonom, koji je zvao "Junis", a zajedno su glumili u tri filma i važili su za jedan od najskladnijih parova starog Holivuda, kada je reč o romantičnim komedijama.

Doris Daj se osamdesetih povukla sa javne scene i do kraja života 2019. godine živela je u pansionu koji je bio u njenom vlasništvu, u sunčanoj Kaliforniji.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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