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Glumica Salma Hajek je nedavno proslavila 60. rođendan i svi su ostali zabezeknuti koliko mladoliko glumica izgleda.

Ona je slavu i popularnost stekla 1990-ih godina filmovima "Desperado", "Dogma" i "Od sumraka do zore", a danas izgleda bukvalno kao da je vreme stalo.

Kako je moguće da izgleda upola mlađe?

Ne voli dijete ni stroga pravila

Kada je reč o ishrani, Salma Hajek kaže da ne voli da se ograničava.

Dan započinje doručkom koji kombinuje voće, povrće i jogurt.

Njen smuti najčešće sadrži papaju, borovnice, mango, jagode, semenke nara, celer, crvenu papriku, krastavac, kao i maslac od badema i kokosa.

Priznaje da kombinacija možda ne zvuči posebno privlačno, ali tvrdi da je vrlo ukusna.

Na njenom jelovniku mogu da se pronađu i namirnice koje mnogima nisu uobičajene.

Za Harper's Bazaar je svojevremeno ispričala da se u Meksiku jedu zrikavci, mravlja jaja i crvi te da ih i sama rado jede.

- Ispržite ih. Sve što se isprži ima dobar ukus, ali ovi su stvarno ukusni. Paukovi su neverovatni- rekla je.

Kada oseti da želi da promeni navike u ishrani, okrene se više sokovima.

Objasnila je da pod stresom često poseže za hranom te da joj takva pauza pomaže vratiti fokus na zdravije navike.

- Za mene je to poput meditacije. Natera me da stanem, usredsredim se i razmislim o tome što unosim u telo. To doživljavam kao svojevrsni reset- rekla je.

Salma Hajek, bikini fotografije Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek

Ne koristi botoks ni filere

Salma tvrdi da ne koristi botoks ni filere, te da izbegava invanzivne kozmetičke zahvate. Priznala je da koristi moderne tretmane poput radiofrekvencije i mikrostruja, za koje kaže da joj pomažu da održi kožu čvrstom i da ublaži bore.

Među omiljenim sastojcima u nezi kože posebno izdvaja Tepezcohuite, ekstrakt kore drveta koji se u Meksiku tradicionalno koristi kod opekotina. Za njega tvrdi da izuzetno dobro obnavlja kožu.

Ne voli naporne treninge

Glumica je više puta isticala da nije osoba koja će ustati rano i odraditi zahtevan trening.

- Nemam vremena za vežbanje, radim. Nekad sam imala radne dane i od po 20 sati - ispričala je svojevremeno za People.

Umesto klasičnih treninga, veliku pažnju posvećuje držanju tela. Ispričala je da u Londonu radi sa ženom koja je naučila kako da aktivira mišiće tokom svakodnevnih aktivnosti.

- Čak i dok perete zube, mišići mogu da budu aktivni - objasnila je.

Važan deo njene rutine je i restorativna joga, koja se više bazira na kontroli pokreta, pravilnom držanju i opuštanju nego na napornom vežbanju.

1/9 Vidi galeriju Salma Hajek Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, SGP / Sipa USA / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Uz pomoć nje, Salma Hajek je naučila kako da tonira mišiće bez grčenja. Opustite ih i usmerite pažnju na delove tela koje želite da aktivirate, ali bez napetosti. Kada ste svesni svog tela, iznenadićete se koliko to može da pomogne.

Povremeno koristi i traku za trčanje, ali priznaje da na njoj radije pleše nego što trči.

Kako je veoma bitno i opuštanje, Salma Hajek veliku pažnju pridaje i masažama.

- Imam maserku, ali živi u Japanu - pričala je glumica ranije i dodala:

- U London dolazi samo povremeno, ali kad dođe, ona je moje tajno oružje. Masaža podstiče cirkulaciju, pomaže da se mišići snabdeju kiseonikom i održava mišiće zdravima. Puno znači i za lice, posebno zbog limfne drenaže.-

VIDEO: Salma Hajek proslavlja rođendan