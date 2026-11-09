Slušaj vest

Tragačica iz PotereMilica Jokanović, oduševljava gledaoce Javnog servisa znanjem, ponekad i pesmom, a nedavno ja javnost, zahvaljujući komšijama, donekle dobila uvid i kakva je privatno.

Milica se s porodicom doselila u Beograd posle rata u Bosni, a pojedini je pamte iz devojačkih dana, kada je počela da učestvuje u kvizovima.

"Oduvek je delovala zrelije od svoje generacije, kada stanete da sa njom popričate dok je još bila devojčurak, niste imali utisak da pričate sa devojčicom tih godina. Mnogo toga je mogla da postigne i da svoje znanje implementira u neke važne projekte i kompanije, ali mislim da je težak karakter i da je to malo koči", rekao je jedan komšija.

Milica Jokanović Foto: Promo

U obližnjim radnjama je viđaju često, kao i sve ostale komšije.

"Dolazi Milica, znamo je zbog kvizova, a i sada sve češće novine pišu o njoj. Postala je popularna i ponosni smo na to što je popularnost stekla zbog znanja, a ne učešća u rijalitiju. Kupuje namirnice i sve potrepštine za kuću, poput svih ostalih, ali je ćutljiva. Uzme šta joj treba i ode, retko kada ćaska. Ako je pitate nešto odgovori, ali šturo", kaže radnica.

Komšije imaju reče hvale kada je Milica u pitanju ali priznaju da sa njom retko kada razmene više reči od uobičajenog pozdrava.

Milica Jokanović Foto: Printscreen/Youtube

"Malo je čudna. Viđam je skoro svakodnevno ali nikada je nisam video da se smeje. Nekako, kao da je u svom svetu. Javi se ona kada je pozdravite, ako je nešto pitate odgovoriće vam, ali nije baš druželjubiva", rekao je jedan komšija, dok je starija gospođa iz Miličinog kraja rekla da joj je teško pala smrt oca.

"Prošle su godine otkada je izgubila oca, koji je bio njen heroj. Mislim da to nije nikada prebolela. Imali su oni težak život. Pobeći iz svoje kuće, koju ti u ratu zapale, pa posle počinjati život iz početka i menjati adrese nije lako. Majka joj je velika podrška".

Milica Jokanović Foto: Braca Nadeždić

Nikada je nisu videli sa dečkom

Susedi su rekli i gde najčešće viđaju Milicu, ali i s kim.

"U kafiću smo je videli nekoliko puta sa nekom starijom gospođom, kada je lepo vreme tu u bašti zna da čita ali sa dečkom nikada. Drugarice joj možda dolaze u kuću ali ja ih iskreno nisam videla", rekla je devojka koja živi u ulazu pored Milice, dok druga dodaje:

"Ja je uglavnom viđam samu, videla sam je u gradskom autobusu. Tada je sigurno išla na posao, pošto je njoj učešće kvizovima samo honorarni posao".

Milica Jokanović Foto: Printscreen

"Kada obuče minić, svi se okreću"

Milicu na malim ekranima uglavnom gledamo zakopčanu do grla, ipak privatno ume da se opusti do neke mere.

- Milica je jako lepa, ima lepe oči i vitku figuru. Mi je poznajemo iz drugog ugla, komšijskog. Kada se, tokom leta, obuče u minić svi se okreću. Često je možete videti u štiklama i haljinicama, ali mislim da se muškarci plaše žene koja ima toliko znanje. Verujem da joj nije lako da nađe muškarca koji će da joj parira, kaže ovaj momak iz komšiluka popularne Tragačice za Blic.

VIDEO: Milica Jokanović