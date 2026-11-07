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Veza između Kristijana Nodala i Anđele Agilar, dve zvezde meksičke muzike, bila je glavna tema tabloida. Proglašeni su za “najomraženiji par” u Meksiku, njihova romansa izazvala je brojne kontroverze, uključujući optužbe za neverstvo i medijske špekulacije.

Njihova povezanost počela je 2018. godine, kada se Nodal pridružio porodici Agilar na turneji. Tada 20-godišnji Nodal bio je na vrhuncu slave zahvaljujući svom debitantskom albumu Me Dejé Llevar, dok je 15-godišnja Anđela gradila svoju karijeru albumom Primero Soy Mexicana, nastavljajući tradiciju svog dede Antonija i oca Pepea Agilara.

Njihov prvi zajednički nastup dogodio se na Premios Juventud 2019. godine, gde su izveli pesme “Volver, Volver” i “Cielito Lindo.” Sledeće godine, tokom pandemije, Nodal i Agilar objavili su duet “Dime Cómo Quieres,” koji je postao hit. Agilar je tada priznala da su pesmu snimili na daljinu, bez direktne interakcije.

Varnice prštale na sceni

Svi su hvalili njihovu hemiju koju su imali tada na sceni dok su pevali romantični duet. Međutim, zvanično njih dvoje su tada negirali da su u vezi, a sam Nodal je uplovio u vezu sa pevačicom Belindom.

Nodal i Belinda su se 2021. godine verili nakon skoro dve godine veze, ali su raskinuli u februaru 2022. godine.

Veoma brzo nakon raskida, Nodal je započeo vezu sa argentinskom reperkom Kazu. Njihova ljubav bila je obeležena romantičnim gestovima, saradnjama i rođenjem ćerke Inti u septembru 2023. godine. Međutim, u maju 2024. godine, Nodal je objavio da se rastaje od Kazu, a isto je objavila i reperka u veoma šturom saopštenju.

Iste večeri kada su Nodal i Kazu objavili raskid, Nodal i Agilar su zajedno nastupili, razmenili poljubac na sceni i javno potvrdili svoju vezu. Ovaj potez izazvao je glasine o neverstvu, koje su oboje odlučno negirali. U junu 2024. godine, Nodal je na društvenim mrežama izjavio da je njihova veza započela tek nakon završetka prethodnih odnosa.

“U toj vezi nikada nije bilo treće strane. Jednostavno, ljubav nije uspela,” rekao je Nodal, opisujući vezu sa Agilar kao “dragocenu.”

Tvrde da nisu bili neverni, ali onda se odali

Ljubavna priča Nodal-Agilar brzo je napredovala, pa su se već u julu 2024. godine venčali na privatnoj ceremoniji u Meksiku. Pepe Agilar, Anđelin otac, poželeo im je sreću i naglasio važnost odgovornosti i poštovanja u ljubavi.

Međutim, u mesecima koji su usledili, drama nije jenjavala. Ljudim se jednostavno vremenski njihova veza nikako nije uklapala. Nikome nije bilo logično da su se venčali nakon samo mesec dana veze. Jedino objašnjenje je bilo da su Kazu i Nodal raskinuli mnogo ranije nego što su to objavili javnosti, ali onda su se odali u dva intervjua.

U oktobru 2024. godine, Anđela je u intervjuu za ABC News Live istakla: “Ljudi su pogrešno prikazani i pogrešno okarakterisani. Srce nikome nije slomljeno, svi smo na istoj strani.”

U međuvremenu, Kazu je u intervjuu za argentinski medij priznala da je o vezi Nodala i Agilar saznala putem društvenih mreža i da ju je to duboko pogodilo.

“Saznala sam kao i svi drugi. Rekao mi je da nema nikog drugog, a ispostavilo se da nije bilo tako. Puno sam patila, više od jednog srca je slomljeno,” rekla je Kazu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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