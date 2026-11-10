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Vesna Čipčić ostala je upamćena kao jedno od najprepoznatljivijih glumačkih lica bivše Jugoslavije. Osamdesetih godina važila je za jednu od najlepših domaćih glumica, a ogromnu popularnost donela joj je uloga u kultnoj seriji „Vruć vetar“. I dok je profesionalno nizala uspehe, njen privatni život godinama je bio vezan za kolegu Aleksandra Sašu Alača, sa kojim je provela više od dve decenije.

Pogleadjte u galeriji kadrove iz "Vrućeg vetra":

1/6 Vidi galeriju Vesna Čipčić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

Njih dvoje važili su za skladan glumački par, a tokom 23 godine braka dobili su dvoje dece, ćerku Aleksandru Anju Alač, koja je krenula stopama roditelja i postala glumica, i sina Ivana. Zbog toga je vest da se njihov brak završio razvodom svojevremeno iznenadila javnost.

Za Vesnu taj trenutak nije bio samo kraj jednog dugog odnosa. Mnogo godina kasnije priznala je da je upravo razvod bio najteži lom u njenom privatnom životu i događaj koji je na njoj ostavio dubok trag.

Vesna Čipčić,Anja Alač Foto: Dragana Udovičić

„Najveći kolaps u mom intimnom životu“

O kraju braka Vesna nije često govorila, niti je svoj privatni bol pretvarala u javnu predstavu. Kada je jednom otvorila tu temu, nije pokušavala da umanji ono kroz šta je prošla.

Najveći kolaps u mom intimnom životu je razvod braka posle 23 godine. To je nešto što je ostavilo dubok trag u meni, ali čak ni ta situacija u kojoj sam se našla, nemila i izuzetno neprijatna, nije mi slomila krila i nije me onesposobila za dalji let. Tužna sam zbog dece, žao mi je, jer sve nije moralo tako, ali bože moj, nisu moja deca jedina čiji su se roditelji razveli - rekla je svojevremeno Vesna Čipčić.

Godinama se pričalo o drugoj ženi

Aleksandar Alač, Milica Kralj Foto: Damir Dervišagić

Nakon razvoda Vesne Čipčić i Aleksandra Alača u medijima su se pojavile tvrdnje da je u njihovom razlazu ulogu imala rediteljka Milica Kralj, ćerka legendarnog glumca Petra Kralja. O takvim navodima tada se mnogo pisalo, ali ih sami akteri nisu javno potvrdili kao razlog kraha braka.

Aleksandar Alač je kasnije započeo vezu sa Milicom Kralj, a njih dvoje su se potom i venčali. Mediji su izveštavali da su brak sklopili 2022. godine na moru, dok su se ranije glasine o tome kada je njihov odnos počeo godinama prepričavale u domaćoj javnosti.

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