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Kristofer Riv bio je američki glumac, reditelj i aktivista, najpoznatiji po ulozi Supermena u istoimenim filmovima iz 70-ih i 80-ih godina. Njegovo delovanje izvan sveta umetnosti počelo je nakon što je ostao paralizovan, kada je uložio velike napore u aktivistički rad. Umro je 2004. godine.

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Mladost, studije i odlazak u Evropu

Rođen je 1952. godine u Masačusetsu i još od detinjstva pokazivao interesovanje za scenski nastup. Kada je završio srednju školu, dvoumio se između fakulteta i ranog početka glumačke karijere, ali je na nagovor roditelja upisao studije. Ipak, ponude za glumačke poslove nastavile su da stižu, a Riv ih je odbijao, iako nije bio siguran u ispravnost svake od tih odluka. Na kraju je pronašao agenta koji mu je tokom leta pronalazio angažmane, pa je mogao da se bavi glumom.

Tokom studija Riv je posebno uživao na časovima francuskog jezika, pa je odlučio da jednu studijsku godinu provede u Evropi kako bi proverio koliko dobro vlada jezikom. Osim što je francuski zaista govorio tečno, u Evropi se upoznao i sa nešto drugačijim pristupom pozorištu. Dopao mu se naglasak na umetničkom izrazu, pa je mnoge elemente evropskog teatra uklopio u svoj glumački rad.

Kristofer Riv Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao mladi pozorišni glumac srušio se na premijeri

Godine 1974. postavio je sebi veoma težak zadatak jer je istovremeno snimao televizijsku sapunicu i radio u pozorištu. Na jednoj pozorišnoj audiciji zapazila ga je Ketrin Hepbern, koja je iskoristila svoje veze na televiziji kako bi Kristoferu bilo omogućeno da se bavi i jednim i drugim poslom. Mladi glumac radio je po 14 sati dnevno, a tokom premijere se srušio nasred scene. Hepbern ga je poslala kod lekara, rekavši mu da je budala i da ne jede dovoljno mesa, već samo slatkiše i razne gluposti.

Kristofer Riv kao Supermen

Njegov debi u pozorištu, srećom, nije ono po čemu ga danas pamte. Dok je snimao istu televizijsku seriju, Riv je pokušao da dobije ulogu u novom filmu o stripovskom junaku Supermenu. Direktor kastinga stavljao je njegovu biografiju na vrh svaki put kada bi se razgovaralo o glavnoj ulozi, ali producenti nisu delili njegovo mišljenje i dvoumili su se između nekoliko drugih kandidata.

Foto: Profimedia

Ipak, direktor kastinga bio je uporan i uspeo je da organizuje sastanak glumca i producenata. Riv ih je na kraju osvojio i dobio ulogu. Dvadesetčetvorogodišnjak je glumio uz legende poput Marlona Branda i Džina Hekmana.

Uloga je zahtevala ozbiljnu pripremu, posebno kada je reč o fizičkom izgledu. Studio mu je angažovao Dejvida Prausa, bivšeg bodibildera i glumca, koji je ujedno tumačio i lik Darta Vejdera u originalnoj trilogiji „Ratova zvezda“. Iako je Riv bio visok 193 centimetra, imao je vitku, atletsku građu, pa je započeo strogi režim treninga. Dobio je 15 kilograma mišićne mase i bio spreman da glumi snažnog vanzemaljca.

Foto: Profimedia

Supermena je glumio u četiri različita filma, a tokom 80-ih se profilisao kao jedan od najtraženijih američkih glumaca. Pažljivo je birao projekte na kojima će raditi i istraživao različite mogućnosti svog glumačkog talenta. U međuvremenu je postao i licencirani pilot, jer je veoma uživao u letenju. Samo nekoliko godina kasnije producenti filma „Avijatičar“ ponudili su mu ulogu, iako nisu znali da je pilot. Riv je na tom filmu radio bez kaskadera i uživao tokom snimanja u Kranjskoj Gori.

Tragedija na jahačkom takmičenju

Njegova karijera bila je u stalnom usponu, a Kristofer je živeo život prave filmske zvezde. Međutim, 1995. godine dogodila mu se nesreća koja mu je potpuno promenila život. Tokom jednog takmičenja u jahanju Riv je pao s konja i ostao paralizovan od vrata nadole. Disao je samo uz pomoć posebnih ventilatora. Umesto da padne u depresiju i potpuno se povuče iz javnosti, Riv je odlučio da se još više aktivira i podigne svest o položaju osoba sa invaliditetom.

Foto: Profimedia

Finansirao je brojna istraživanja, osnivao udruženja i učestvovao na brojnim konferencijama. Istovremeno je nastavio da radi na filmovima i da glumi, iako je bio u invalidskim kolicima.

Glumac poznat po tome što je neumorno radio preminuo je 2004. godine u Njujorku. Nekoliko godina ranije gostovao je u popularnoj seriji „Smallville“, čija se radnja bavi Supermanovom mladošću. Tamo je glumio Supermanovog oca Džor-Ela, a govorio je da mu je bila čast da se vrati u taj svet. Njegova fondacija „Christopher Reeve Foundation“ i danas nastavlja da finansira medicinska istraživanja.

Foto: Profimedia

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