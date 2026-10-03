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Prva dama Amerike Melanija Tramp, koja je inače poznata po tome što veoma retko govori o svom privatnom životu, ponudila je iskreniji uvid u porodične odnose i priznala da sve ređe provodi vreme sa svojim 19-godišnjim sinom jedincem Baronom Trampom. U nedavnom javnom nastupu otkrila je kako izgleda usklađivanje obaveza u vrhu države i zašto su se stvari u njihovom domu drastično promenile od trenutka kada je njen naslednik zakoračio u svet odraslih.

Gostujući u emisiji na televiziji Foks biznis 23. septembra, voditeljka Tejlor Rigs upitala je Melaniju kako uspeva da pronađe dragoceno vreme za najbliže dok usklađuje brojne javne i profesionalne obaveze. Novinarku je posebno zanimalo da li prva dama i dalje pokušava da okupi porodicu na nedeljnim večerama i viđa Barona kad god stigne, te kakve savete ima za druge majke koje su preopterećene svakodnevnim radom.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Melanija Tramp je odgovarala veoma praktično, istakavši da je ključ u dobrom organizovanju jer je danas svako zauzet svojim poslovima. Objasnila je da njen suprug Donald Tramp često radi u Ovalnom kabinetu do 21.30 časova, zbog čega svakodnevne porodične večere u njihovom slučaju jednostavno nisu izvodljive.

Iskreno je zapitala da li treba čekati supruga da završi sa radom kasno uveče, zaključivši da su i on i ona izuzetno zauzeti da bi robovali fiksnim terminima.

Promenjen odnos sa Baronom

Otkako je Baron postao mladić koji studira na Univerzitetu Njujork, odnos sa njegovom 56-godišnjom majkom pretrpeo je prirodne i neizbežne promene. Melanija je otvoreno priznala da je vremena za zajedničko okupljanje sve manje i da celokupna porodica na neki način zbog toga trpi, ali da to prihvata kao normalan deo odrastanja.

1/8 Vidi galeriju Porodica Tramp Foto: MPNC / Backgrid USA / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Robin Platzer/Twin Images / Avalon / Profimedia

Napomenula je da je njen sin već odrastao mlad čovek koji ponekad želi da se bavi svojim stvarima, što njoj sasvim odgovara dok obavlja sopstveni posao.

Međutim, ovakav stav prve dame predstavlja potpunu suprotnost u odnosu na izjave koje je davala pre samo nekoliko meseci kada je tvrdila da je sinu potrebna njena neprekidna prisutnost.

Podsećanja radi, tokom ranijeg gostovanja kod voditeljke Marije Bartiromo, Melanija je naglašavala da majka mora biti uz dete stalno, posebno u godinama u kojima je Baron Tramp tada bio.

Te izjave su tada izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici trolovali prvu damu komentarišući da govori o 19-godišnjaku kao da je dete predškolskog uzrasta. Jedan roditelj je dodao da je njegov sin na fakultetu i da se čuju možda 2 puta nedeljno, dok su drugi njihove odnose nazivali bizarnim.

Melanija Tramp Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posebna veza kroz slovenačko nasleđe

Ipak, iza svih javnih obaveza i promenjenih navika krije se i duboka emotivna povezanost ukorenjena u njihovom poreklu. U intervjuu za Ju-Es-Ej Tudej, prva dama je otkrila koliko je Baron bio blizak sa svojom pokojnom bakom Amalijom Knavs, koja je preminula u januara 2024. godine.

Istakla je da su Baron i njegova baka delili čarobnu i magičnu vezu negujući slovenački jezik i proslavljajući svoje porodično nasleđe. Budući da je Melanija rođena u Sloveniji pre nego što se preselila u Ameriku i dobila državljanstvo, slovenački jezik je bio spona za duboku i smislenu komunikaciju između unuka i bake.

Dok Donald Tramp iz prethodna 2 braka ima još 4 dece, Baron je Melanijin jedinac za kog je uvek spajala neprocenjivu pažnju i ljubav.

(Kurir.rs/Žena)

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