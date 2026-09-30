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U memoarima Čarlsa Spensera pod nazivom "Swan Song: Diana, My Sister"“, objavljenim krajem septembra, otkriveni su novi detalji o privatnosti pokojne britanske princeze, sa posebnim osvrtom na njenu ljubavnu priču sa dr Hasnatom Kanom.

Spenser u knjizi navodi da je Lejdi Di, po okončanju braka sa Čarlsom i zaljubljivanja u poznatog kardiohirurga, maštala o idealizovanom i nedostižnom begu u Južnu Afriku, gde je njen brat u to vreme živeo. Budući da joj je svakodnevica u Engleskoj postala nepodnošljiva, maštala je o mirnom životu u kom bi Kan radio u bolnici u Kejptaunu, dok bi njih dvojica živeli daleko od očiju javnosti, jer je verovala da bi im druga strana planete pružila utočište.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao brak Lejdi Di i kralja Čarlsa:

1/13 Vidi galeriju Princ Čarls i princeza Dajana razveli su se 1996. godine Foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia, Prinscreen Youtube, Printscreen YouTube

Pored toga, Spenser se prisetio i trenutka kada ga je sestra upitala da li sebe vidi u ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država. Naime, jedan od uticajnih i starijih američkih udvarača uveravao ju je da bi sigurno osvojio predsednički mandat ukoliko bi pristala da se uda za njega i postane njegova trofejna supruga.

Misao o životu u Beloj kući privlačila ju je više od samog udvarača, jer je u tome videla priliku da uđe u ulogu koja bi razbesnela njene protivnike u kraljevskoj porodici, dok bi u Vašington donela glamur kakav nije viđen još od vremena Džeki Kenedi. Ipak, i taj plan je ostao neostvaren, a pakistanski lekar ostao je upamćen kao njena najveća ljubav.

Provokacije

Dajana je pakistanskog kardiohirurga Hasnata Kana upoznala 1995. godine, a njihova skrivena emotivna veza trajala je blizu dve godine. Kan je živeo povučeno, bio je posvećen lekarskom pozivu i izbegavao je pažnju medija, što je predstavljalo potpunu suprotnost njenom svakodnevnom životu.

Hasnat Kan, 1997. godine Foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza ga je nazivala svojim idealnim muškarcem i ozbiljno razmišljala o udaji i preseljenju u Pakistan. Međutim, pod pritiskom javnosti i usled nepremostivih kulturoloških razlika, Kan je oklevao da ozvaniči odnos, što je u leto 1997. godine dovelo do konačnog prekida.

Ubrzo nakon raskida, Dajana je prihvatila poziv bogatog Mohameda Al-Fajeda da sa njegovom porodicom letuje na luksuznoj jahti na jugu Francuske, gde je i započela romansu sa njegovim sinom Dodijem. Mnogi su smatrali da je svesno dopuštala fotografima da zabeleže njene bliske trenutke sa Dodijem kako bi Kana učinila ljubomornim.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze Dajane i Dodija Al Fajeda:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Iako je Mohamed tvrdio da su planirali brak i veridbu, Dajanini bliski prijatelji i zvanične istrage britanske policije potvrdili su da ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da je planirala udaju za Al-Fajedovog sina.

Život pod lupom

Hasnat Kan danas ima 68 godina i nastavio je da gradi uspešnu medicinsku karijeru u Velikoj Britaniji i rodnom Pakistanu. Govoreći o razlozima zbog kojih je oklevao da se oženi princezom, naglasio je da mu je najveći strah bio gubitak privatnosti:

"Moja glavna briga oko eventualnog braka bila je to što bi moj život postao pakao zbog onoga što je ona bila."

Priseti se i njihovog poslednjeg susreta u Londonu nakon njenog povratka sa letovanja. Primetio je promenu u njenom ponašanju i otvoreno joj rekao da sumnja da se viđa sa nekim iz Al-Fajedovog okruženja, što je ona u tom trenutku demantovala.

Kada je iz medija saznao za njenu novu vezu, zamerio joj je što narušava sopstvenu reputaciju krećući se u takvom društvu. Nakon njene pogibije u Parizu 1997. godine, Kan je oštro demantovao tvrdnje o Dajaninoj trudnoći, ističući da je tokom njihove dvogodišnje veze bila izuzetno odgovorna i pažljiva kada je u pitanju kontracepcija.

Princeza Dajana u osvetničkoj haljini Foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Otkrio je i da je princeza u poslednjim godinama života patila od paranoje, ubeđena da je pod nadzorom, da joj prisluškuju telefone i da je njenom bivšem telohranitelju neko namerno pokvario kočnice.

Verske barijere

Hasnat Kan potiče iz ugledne pakistanske porodice i dalji je rođak Imrana Kana, poznatog kriket igrača i nekadašnjeg premijera Pakistana. Njegova majka se oštro protivila ideji da joj se sin oženi ženom druge vere koja iza sebe ima razvod. Sa druge strane, Dajana je uložila trud da razume njegovu kulturu - čitala je Kuran, raspitivala se o mešovitim brakovima i obišla njegova roditelje u Pakistanu.

Međutim, i Dajanina majka, Frensis Šand Kid, bila je izrazito protiv te veze zbog religijskih razlika, pa sa ćerkom nije razgovarala mesecima pre tragedije. Kan se kasnije oženio Hadijom Šer Ali iz avganistanske kraljevske porodice u ugovorenom braku koji je trajao 18 meseci, dok je danas u braku sa Somi Sohail.

Pogledajte video: Sahrana princeze Dajane